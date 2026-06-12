Los colombianos destinan en promedio $224.000 por compra online para el Día del Padre

Las categorías más vinculadas a regalos para el Día del Padre lideraron el crecimiento: salud y belleza aumentó 81,5% y electrónica e informática 60,7% frente al período anterior.

El 60% de las compras se realizó desde dispositivos móviles, aunque el ticket promedio en computador alcanzó los $224.000, frente a $142.000 en celular.

Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca son las regiones que más registraron

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, el comercio electrónico registra un aumento en la búsqueda y compra de regalos, consolidándose como uno de los canales preferidos por los colombianos para esta fecha especial. Categorías como Moda, Tecnología, Deportes y Artículos para el hogar lideran la demanda, mientras que las promociones, los envíos rápidos y la posibilidad de comparar opciones impulsan las ventas online en una de las temporadas comerciales más importantes del primer semestre del año.

Las tiendas online que operan en la plataforma de Tiendanube en Colombia registraron, durante las últimas dos semanas, un crecimiento del 15,1% en ventas respecto al período inmediatamente anterior con un ticket promedio de $161.428 por compra.

Las compras online para el Día del Padre ya muestran señales de dinamismo en Colombia. De acuerdo con los datos, las categorías más asociadas a los regalos para esta fecha registran un crecimiento significativo, especialmente Salud y belleza, con un aumento del 81,5%, y Electrónica e informática, que avanzó un 60,7%.

Este comportamiento estaría relacionado con la decisión de anticipar la celebración al 14 de junio debido a la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. La tendencia refleja que una parte importante de los consumidores colombianos optó por aprovechar el canal digital para adquirir los obsequios de esta temporada de forma más fácil y rápida.

En cuanto al comportamiento regional, Cundinamarca lideró el gasto promedio por compra para el Día del Padre, con un ticket promedio de $304.750, seguida por Santander con $252.529 y Antioquia con $195.143. Por su parte, Bogotá D.C. registró un ticket promedio de $168.354, mientras que Valle del Cauca alcanzó los $158.367.

Estos resultados evidencian una fuerte dinámica de consumo en distintas regiones del país y reflejan el interés de los colombianos por anticipar sus compras para esta celebración a través de canales digitales.

Durante el período analizado, seis de cada diez compras en línea se realizaron desde dispositivos móviles, lo que confirma el protagonismo del celular en los hábitos de consumo digital de los colombianos. No obstante, el valor promedio de las transacciones fue significativamente más alto en computadores, con un ticket promedio de $224.000 frente a $142.000 en móviles.

Esta diferencia evidencia que, aunque los consumidores utilizan el smartphone para la mayoría de sus compras diarias, suelen recurrir al desktop cuando realizan adquisiciones de mayor valor o que requieren un proceso de decisión más detallado.

En cuanto a medios de pago, la transferencia bancaria lidera con el 24% de las órdenes, seguida por tarjeta de crédito (16,2%), efectivo (15,3%) y billeteras digitales (13,8%). La coexistencia de múltiples métodos refleja la diversidad del ecosistema de pagos colombiano y la adaptación del comercio independiente a distintos perfiles de comprador.

«El adelantamiento del Día del Padre no frenó el consumo, lo redirigió. Los datos de nuestras tiendas muestran que el e-commerce colombiano absorbió parte de esa demanda anticipada: más órdenes, mayor ticket y un salto claro en categorías como Salud y belleza y Electrónica, que son compras de regalo por definición. El canal digital le dio a los colombianos la flexibilidad que el calendario electoral no les dejó», comentó Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube Colombia.

Las cifras reflejan que el comercio electrónico continúa consolidándose como uno de los canales preferidos por los colombianos para la compra de regalos en fechas especiales. De cara al Día del Padre, la combinación de promociones, facilidades de pago y una oferta cada vez más diversa seguirá impulsando las ventas online, permitiendo que miles de consumidores encuentren opciones ajustadas a sus necesidades y presupuesto, mientras los negocios fortalecen su presencia digital en una de las temporadas comerciales más importantes del primer semestre.