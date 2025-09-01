Los 120 de la Banda Sinfónica del Huila

A comienzos del siglo XX, más exactamente el 25 de abril de 1905, con la promulgación de la ley 046 de este mismo año, fue separado administrativamente y creado políticamente, el departamento del Huila, cuando era presidente de la República Rafel Reyes Prieto, quien se había posesionado el 7 de agosto de 1904; pero fue hasta el 15 de junio que adquirió vida administrativa bajo el liderazgo de su primer gobernador, Rafael Puyo Perdomo.

Dieciséis días después de reconocida la autonomía del nuevo departamento de Colombia, denominado Huila, gracias a la sugerencia de José María Quijano Wallis, quien fuera diputado del Cauca ante la Asamblea Nacional Constituyente; el 1 de julio de 1905, se funda la Banda Sinfónica del Huila.

Su constitución fue aprobada mediante el Decreto No. 030, sancionado por el gobernador Puyo Perdomo. La Banda Sinfónica fue denominada en un comienzo como “Banda Departamental de Músicos del Huila”, bajo la dirección del Milcíades “Chato” Durán, y conformada por catorce músicos.

Hace veinte años, cuando el departamento del Huila era gobernado por Rodrigo Villalba Mosquera, se conmemoraron y celebraron los cien años de constitución de la que es considerada patrimonio cultural del departamento; y el miércoles 27 de agosto, veinte años después, en un acto público hermoso, nuevamente bajo el liderazgo del máximo ejecutivo territorial Villalba Mosquera, y con la coordinación de la secretaria de cultura Liliana Quimbaya Bahamón, se rindió un sentido homenaje a la Banda Sinfónica, orgullo de todos los huilenses.

Coro de ángeles que con inspiración y sapiencia han endulzado los sonidos del tiempo desde su concepción hasta nuestros días, por eso, hoy el pueblo opita rinde tributo, reconociendo la importancia de su existencia, soliviando con sus notas algunos momentos de angustia y endulzando con sus variados repertorios instantes de inmenso regocijo.

Sus impecables interpretaciones han acompañado los tiempos de existencias de nuestra amada tierra de promisión, siendo testigo desde el arte musical de la construcción histórica de esta hermosa y pujante región opita, que se engalana cuando entonando hermosas melodías se apaciguan los ruidos y se concibe arte y cultura al más elevado nivel.

Composiciones clásicas, regionales, nacionales e internacionales, son las que hacen parte del compendio de obras interpretadas con absoluta solvencia artísticas, logrando llegar hasta los más profundos sentidos del público que se deleita, regocijándose al escucharlos.

Sea este espacio o columna de opinión, el medio por el cual reconozca el inconmensurable aporte que esta organización musical hace al pueblo huilense, resaltando el trabajo de todos y cada uno de los seres humanos que hacen y han sido parte de ésta, desde su director actual Wilder de Jesús Román Grisales, hasta cada uno de los músicos y demás personas que la conforman.

Felices 120 años de vida artística e institucional querida Banda Sinfónica del Huila.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04