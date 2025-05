Listos los ganadores del concurso de fotografía ambiental 2025

En esta edición se postularon un total de 212 fotografías, de las cuales 89 se presentaron en la categoría de fauna, 71 imágenes en flora, 32 instantáneas en recurso hídrico y 20 en la categoría de rostros de la conservación.

Luego de concluido el proceso de recepción y evaluación de las imágenes que se postularon al Concurso de Fotografía Ambiental Huila Biodiverso 2025, que adelantó la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, se eligieron las imágenes ganadoras.

A este concurso, que tiene como propósito visibilizar las potencialidades naturales del Huila a través del registro fotográfico de la biodiversidad, se postularon un total de 212 fotografías de igual número de participantes entre fotógrafos profesionales y aficionados.

En la categoría de fauna se presentaron 89 fotografías, en flora 71 imágenes, en recurso hídrico 32 instantáneas y 20 en la categoría de rostros de la conservación.

Las fotografías inscritas provenían de 26 municipios del Huila que se unieron a esta iniciativa, la cual busca reconocer y resaltar el patrimonio natural de los huilenses, a partir de su valor ambiental y cultural, incentivando así la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos.

“Los participantes nos regalaron imágenes impresionantes que capturan la esencia y riqueza natural del Huila en sus cuatro categorías: Fauna, Flora, Recurso Hídrico y Rostros de la Conservación. Cada fotografía ganadora es un homenaje a las especies nativas de nuestro departamento, destacando su alto valor ecológico y el compromiso con la protección de nuestros ecosistemas”, explicó Adriana Arias Profesional de Educación Ambiental de la CAM.

La selección estuvo a cargo de un comité evaluador con base en fotografías tomadas en el Huila y originalidad. En cuanto a los criterios de calificación se tuvo en cuenta la inclusión temática, calidad técnica, originalidad y mensaje ambiental.

Los ganadores

1. Fauna (fotografía No. 133): Corporación Antawara Serranía de Minas de La Argentina. Mensaje: En el silencio del bosque cuelga la promesa de la vida, no habla, pero se transforma a cada segundo en un gesto de renacimiento, suspendida entre lo que fue y lo que será su cuerpo, nos recuerda que todo lo vivo merece tiempo espacio y respeto porque incluso en lo más pequeño e inmóvil late el poder inmenso de la naturaleza en su forma más pura.

2. Flora (fotografía No. 83): Asociación Huila Biodiversa – AHUB de Neiva. Mensaje: Las plantas del género Passiflora son valiosas para el Huila por su diversidad de especies silvestres con propiedades etnobotánicas y potencial económico. Además, se vienen publicando nuevas especies para la ciencia, convirtiendo al Huila en un departamento pionero para este grupo.

3. Recurso hídrico (fotografía No. 139): Fundación Merenberg de La Plata. Mensaje: Cascada La Candelaria

4. Rostros de la conservación (fotografía No. 89): Fundación Vigías del Patrimonio Paleontológico de la Tatacoa de Villavieja. Mensaje: Andrés Felipe Vanegas y los Vigías del Patrimonio Paleontológico documentan con fototrampeo la biodiversidad del Desierto de la Tatacoa, fortaleciendo la conservación con campañas educativas y exhibiciones visitadas por miles de turistas y locales. Su trabajo inspira apropiación social, conectando comunidad y naturaleza en la protección de este ecosistema único.