“Liberalismo la fuerza más representativa en el Huila”: Flora Perdomo

La dirigente política reivindico los resultados electorales que obtuvo el partido Liberal en el departamento del Huila. Dijo que esa organización política se ha consolidado como una fuerza decisoria y de gran calado popular en la región.

La Representante a la Cámara por el partido Liberal Flora Perdomo, se expresó complacida por los resultados electorales de su colectividad en las pasadas elecciones regionales, al señalar que esa organización política obtuvo diez alcaldías con el aval directo de ese partido y que apoyaron a candidatos por alianza y coalición que a la postre resultaron elegidos en las elecciones del pasado 29 de Octubre.

La dirigente política dijo además que el triunfo de la Gobernación del Huila en cabeza de Rodrigo Villalba es una demostración clara de la solidez política de la colectividad que en los últimos años ha demostrado crecimiento y un gran respaldo popular.

“Nuestro partido Liberal es una fuerza muy importante que ha logrado imponerse en las elecciones regionales. Ganamos con solvencia la Gobernación del Huila en cabeza del doctor Rodrigo Villalba, logrando más de 217 mil votos, un gran respaldo de la ciudanía que nos compromete a seguir trabajando por hacer un Huila Grande. Pero también debemos destacar las diez alcaldías que logramos ganar con candidatos propios en los municipios de Colombia, Yaguará, Algeciras, Íquira, Tarqui, Rivera, Garzón, Altamira y Agrado. Nuestros candidatos obtuvieron resultados muy significativos que hoy nos permiten ser una fuerza decisoria en toda la región”, destacó la vocera del partido Liberal.

Perdomo Andrade también manifestó que su organización política apoyó candidatos por alianza y coalición que también resultaron triunfadores como en el casos de Saladoblanco, Gigante y Suaza.

Asamblea

La Representante a la Cámara dijo que su organización política, mejoró su participación en la Asamblea del Huila al lograr tres curules con la votación más alta obtenida por una mujer en cabeza de Victoria Castro, seguida de Sergio Trujillo y Alfadil Ortigoza.

“Votaciones excelentes, el partido Liberal superó los 100 mil votos en su lista para la Asamblea del Huila, ello nos garantizó tres curules que acompañarán a nuestro Gobernador Rodrigo Villalba, es un hito para nuestra colectividad alcanzar esa cifra de respaldo popular, lo que demuestra la fuerza del Liberalismo y la aceptación de nuestras propuestas entre los huilenses. Vamos a tener una representación de mucha altura y de pleno compromiso con el departamento”, señaló la Representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Flora Perdomo, destacó igualmente que la colectividad aumentará de uno a tres cabildantes su participación en el Concejo de Neiva y en general en la totalidad de los 37 municipios del departamento.

“Uno de nuestros propósitos era crecer en Neiva y lo logramos. Aumentamos nuestra participación y tenemos tres concejales electos que harán un gran trabajo, de eso estamos seguros. Ramiro Vidal, Alejandro Serna y Alexander Díaz, llevarán la vocería de nuestro partido. Hay que resaltar los avances que hemos tenido en el resto de nuestro departamento, pues nuestro partido ha logrado más de 70 curules en los respectivos concejos de los 37 municipios del Huila. El liberalismo fue el partido más votado en todo el departamento para esta corporación.”, aseguró la Representante del partido Liberal.

Retroceso para las mujeres

Para la dirigente política el único lunar de esta jornada electoral está en la disminución sustancial en la elección de mujeres en los cargos de elección popular.

“Lamento que a nuestras dirigentes no les hubiera ido bien en este proceso electoral. Hay una disminución significativa en la participación política. Nuestras candidatas no lograron su propósito de hacerse elegir. Muy pocas llegaron a los concejos municipales. Una de nuestras candidatas logró ganar la alcaldía de El Agrado, María Nelfy Rincón, que contra todo pronóstico se impuso. También logramos un escaño en la Asamblea, pero no alcanzamos curul en el concejo de Neiva. Hay que seguir insistiendo, no bajar la participación y debemos seguir procurando espacios para que nuestras mujeres puedan competir en igualdad de condiciones”, dijo Perdomo Andrade.