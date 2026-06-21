Las ventas en las tiendas de barrio repuntan, pero los consumidores compran diferente y visitan menos algunos mercados

El canal tradicional comenzó a mostrar señales de recuperación durante el primer cuatrimestre del año. La rotación de unidades pasó de un crecimiento acumulado de +0,1% a +1,9% en abril, mientras que el ticket promedio aumentó +11,5%. Sin embargo, detrás de estos resultados emerge una transformación en los hábitos de compra: los consumidores realizan compras más estratégicas, modifican la composición de sus canastas y, en algunas ciudades, visitan con menor frecuencia las tiendas de barrio.

El comportamiento regional refleja esa dinámica. Cali (+7,8%) y Bucaramanga (+6,6%) lideran el crecimiento en la rotación de unidades y también registran aumentos en las transacciones (+4,8% y +4,9%, respectivamente). En contraste, Bogotá incrementó la rotación de unidades (+2,2%), pero registró una caída de -1,5% en la frecuencia de visitas a las tiendas.

Este comportamiento evidencia que la recuperación del consumo no responde a un patrón uniforme en el país. Mientras algunas regiones logran aumentar simultáneamente el tráfico y las ventas, otras enfrentan una migración de las misiones de compra que obliga a tenderos y marcas a replantear sus estrategias para fortalecer el canal tradicional, especialmente en ciudades como Medellín, Barranquilla y Pereira.

Los resultados también muestran que el consumo continúa concentrándose en los hogares de ingresos bajos y medios. Con un ticket promedio de $10.914, el 40,8% del gasto provino del nivel socioeconómico Bajo y el 41,5% del nivel Medio. Precisamente este último segmento impulsó el crecimiento de la rotación de unidades, con un incremento acumulado de +4,5% en las tiendas de barrio pertenecientes a ese nivel socioeconómico.

Por categorías, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas continúan representando más del 64% de la rotación de productos de consumo masivo (PGC). No obstante, el mix de consumo comienza a modificarse: las bebidas, con y sin alcohol, ganaron +1,2 puntos porcentuales de participación, mientras que la categoría de alimentos perdió 0,9 puntos porcentuales.

Este cambio confirma que vender más unidades no necesariamente significa que el consumidor esté comprando mayores volúmenes. Por el contrario, el shopper está distribuyendo mejor sus compras, realizando visitas más focalizadas y adquiriendo cantidades más controladas según cada ocasión de consumo.

La concentración del mercado también se mantiene. Aunque una tienda de barrio puede comercializar hasta 235 categorías de consumo masivo, apenas nueve de ellas representan cerca del 43% de las ventas del canal tradicional, consolidándose como las categorías que determinan el desempeño del negocio.

Más allá de las métricas tradicionales de cobertura, volumen, precio y rotación, el análisis de la canasta permite identificar transformaciones que aún no son visibles en los indicadores convencionales. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de nuevas misiones de compra, la fragmentación del ticket, la pérdida de asociaciones entre categorías y una migración silenciosa hacia otros canales.

Uno de los cambios más relevantes se observa en la categoría de leche larga vida. La probabilidad de compra conjunta con pan y carnes frías disminuyó 3,2% en afinidad relativa. Sin categorías de impulso que compensen esta tendencia, el ticket podría continuar perdiendo valor de forma gradual.

Un comportamiento similar ocurre en detergentes para ropa. La disminución de la compra conjunta con blanqueadores y limpiadores (-0,31 en probabilidad) evidencia que los productos para el aseo del hogar ya no hacen parte de una misma misión de compra. El consumidor está separando estos productos en diferentes visitas, reduciendo la frecuencia efectiva de compra y transformando el papel de la tienda como destino integral para abastecer el hogar.