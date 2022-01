Las ventajas de la atención médica a distancia

La Telemedicina es definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso de la tecnología de la información para llevar servicios médicos e información de un lugar a otro. La tecnología de la salud ha evolucionado de tal manera que las opciones terapéuticas y diagnósticas en las distintas especialidades han dibujado un nuevo panorama en la atención a distancia, ya que va en aumento la práctica de la atención médica con la ayuda de comunicaciones interactivas de sonido, imágenes y datos; ello incluye la prestación de asistencia médica, la consulta, el diagnóstico y el tratamiento, así como la enseñanza y la transferencia de datos médicos.

La atención sanitaria se caracteriza por una «alta densidad de información»; lógicamente, debería hacer un gran uso de los medios de procesamiento de la información y de las comunicaciones y beneficiarse de ellos. En realidad, el sector sanitario se está rezagando respecto a otros sectores en lo tocante a beneficiarse de esos medios, aunque en los últimos años la valoración de estos ha aumentado significativamente en la OMS y en sus Estados Miembros.

El sector de la salud afronta dos exigencias: asegurar un acceso equitativo a servicios asistenciales de calidad, y a reducir, o al menos controlar, los costos crecientes de los servicios asistenciales.

Muchos sistemas de salud, consultorios médicos y profesionales de la salud implementaron rápidamente procesos relacionados con la salud virtual. Un enfoque de trabajo necesita considerar cuidadosamente qué prácticas tradicionales ya no funcionan y ampliar los nuevos aprendizajes que sí funcionaron, para hacer la transformación integral del sector. De acuerdo con la consultora Deloitte en su análisis de octubre 2021, “Presente y futuro de la Salud Virtual”, en el año 2040 contaremos con consumidores empoderados, interoperabilidad de datos, y avances científicos y tecnológicos que transformarán los sistemas de salud en el mundo. La salud virtual es uno de los componentes principales del futuro de la salud.

La salud virtual es la interacción no presencial que mantiene un profesional de la salud con su paciente para llevar adelante una prestación preventiva o reactiva sobre su salud, dicha interacción puede adoptar distintas formas y aplicaciones en su uso, enriqueciendo la cadena de valor de la atención médica, vista tanto desde el punto de vista del paciente, como del profesional de la salud, a saber:

Videoconsultas de atención remota, en complemento o suplemento de las visitas presenciales.

Monitoreo a distancia de pacientes con chequeos permanentes y/o que viven lejos de los consultorios médicos.

Recolección y revisión de los datos de los dispositivos portátiles o “wearables” de los pacientes para toma de signos vitales.

Prescripción de medicamentos o prácticas médicas.

Comunicación con los pacientes a través de su historia clínica electrónica, que incluye la publicación de resultados de pruebas o notas desde el acceso a portales de pacientes, o la respuesta a preguntas rápidas por correo electrónico.

Consultas virtuales de médico a médico, para un mejor diagnóstico y tratamiento.

En 1DOC3 estamos a la vanguardia tecnológica. A través de nuestra aplicación móvil o nuestra página Web brindamos acceso a consultas médicas, psicológicas y de nutrición en menos de un minuto, sin filas, citas o burocracia. Es como tener +500 profesionales de salud en tu Whatsapp.

A través del chat vía texto, voz o video con un doctor, psicólogo o nutriólogo, el paciente puede acceder a una consulta médica de medicina general, psicología, pediátrica, nutricional, además de la atención especializada para pacientes vulnerables como endocrinología, y post cirugía bariátrica, entre otras patologías.

Los principales beneficios de la Telemedicina empresarial de 1DOC3 son:

+500 médicos y profesionales de la salud al alcance de tu mano.

El equipo de salud está en línea las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Plan familiar: los beneficiados son 5 miembros de una familia sin costo adicional

Planes de alimentación personalizados: consultas con un nutriólogo y arman una dieta de acuerdo con cada necesidad.

Sesiones de terapia: cuidar la salud emocional con un profesional va a ayudar a sentirse mejor.

Principales desafíos actuales de la salud virtual

Visualizamos varios desafíos para que la Telemedicina se adopte como la alternativa correcta en atención médica, no sólo debido a la pandemia por Covid-19, sino por el hecho de que los países no tienen o no tendrán la capacidad para atender a la cada vez más demandante población.

Algunos desafíos que debemos destacar son: que los profesionales de la salud y las organizaciones de salud han tenido poca o nula planificación estratégica sobre salud virtual; que los prestadores de salud no cuentan con un modelo de ingresos claro para incrementar sus ingresos y hacer sustentable el servicio por lo que aumentan sus costos de manera desproporcionada; que hace falta más infraestructura tecnológica que soporte el uso, el mantenimiento y la innovación constante online; y comprensión de las leyes y regulaciones sobre la salud virtual para que el servicio se dé con mayor seguridad; y las dificultades de protocolos estándar para para la interoperabilidad, integridad de datos y automatización de procesos:

Nacimos con la visión de ser aliado de salud de las empresas, pero la salud es más que acceso a consultas médicas, asistimos a las empresas para tener planes de salud que involucren acceso inmediato a consultas, pero también educación y prevención sobre los principales que preocupan a las personas, desde salud emocional, laboral, medicina general, hasta salud sexual y reproductiva, no solo de los colaboradores, sino también de su núcleo familiar. Y lo más importante, logramos cuantificar el impacto del servicio en la organización, tanto en sus resultados económicos como en los resultados de cultura, atracción y retención de talento.

En Colombia hacia allá vamos, en este 2022 nos enfocarnos en realizar grandes alianzas con otros proveedores de salud como farmacias, clínicas y laboratorios, a fin de perseguir nuestra visión de ser la referencia en servicios de salud en América Latina, y de esta manera mejorar la oferta de los módulos dedicados al acompañamiento de enfermedades crónicas, además de robustecer las funcionalidades con Inteligencia Artificial. La tecnología y la atención médica es el binomio perfecto cuando se habla de salud.

—

Por Lucas Melman, CRO Latam de 1DOC3