Las primeras condonaciones del ICETEX son una realidad

A través del sitio web del ICETEX (www.icetex.gov.co) y atención telefónica, los usuarios ya pueden conocer si su crédito fue priorizado para tener condonación parcial, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad del beneficiario.

El Gobierno nacional avanza en su gestión para asegurar los recursos necesarios para lograr un total de 10.000 condonaciones antes de culminar este año.

Las primeras condonaciones del crédito educativo del ICETEX en el Gobierno del Cambio son una realidad. A partir de este lunes en el sitio web del ICETEX (www.icetex.gov.co) los usuarios de esta financiación pueden consultar sitienen beneficio parcial de su crédito.

Las primeras condonaciones son del 25% y de hasta el 50% del crédito, y están destinadas a jóvenes que han accedido a líneas de financiación que tienen este beneficio si obtienen el título del programa académico financiado. Los beneficiarios reunieron los requisitos definidos para esta condonación como: graduarse y presentar mayor nivel de vulnerabilidad (es decir, fueron priorizados de acuerdo con su puntaje SISBEN y/o su pertenencia a población de protección constitucional, como la población indígena, víctimas del conflicto, en condición de discapacidad o reintegrados).

Actualmente el Gobierno nacional, a través del ICETEX, se está gestionando los recursos necesarios para asegurar un total de 10.000 condonaciones antes del 31 de diciembre de 2022.

Para la consulta que se hace a través de www.icetex.gov.co, los usuarios focalizados, al acceder al banner de consulta y digitar su número de identificación, obtendrán una de tres respuestas: si ya les fue otorgada recientemente la condonación parcial, si este beneficio está en proceso de adjudicación, o si dicha condonación se les aplicará próximamente.

También, la entidad tiene disponible la consulta a través de las líneas siguientes en las que los usuarios conocerán si su crédito es cobijado por este beneficio:

Call Center: (601) 417-3535 (opción 3), de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Línea Nacional (gratuita): 018000-916821, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estas primeras condonaciones reflejan el compromiso del ICETEX de agilizar este trámite y honrar los compromisos con las y los jóvenes que cumplieron con los requisitos definidos para esta condonación, como estipulaban las condiciones del crédito al que habían accedido para población priorizada.