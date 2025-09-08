Las letras del mundo tienen una cita en el Huila

La tierra de José Eustasio Rivera está de encuentro literario. Se trata de la tercera versión de Filvorágine, una feria internacional del libro que para este año cuenta con escritores invitados de España, Canadá y Chile. También contará con la participación del sobrino de Gabriel García Márquez.

La temática de Filvorágine 2025, gira en torno al Patrimonio Mundial de los parques arqueológicos que para esta versión, cumplen 30 años de su declaratoria por parte de la Unesco. Y es que el Huila alberga dos parques, el de San Agustin y el de Isnos.

“El Gobierno Huila Grande de Rodrigo Villalba Mosquera llevará a cabo esta tercera versión de Filvorágine en la Biblioteca Departamental Olegario Rivera en Neiva, los días 11 al 14 de septiembre, y el 15 del mismo mes, una réplica de la feria en el parque arqueológico de San Agustín. El acto de apertura será el jueves 11 a las 5:00 p.m en el auditorio -Tarima Arturo Cova, de la Biblioteca Departamental en Neiva”, señaló la secretaria de cultura departamental, Maria Liliana Quimbaya.

“Esta feria se consolida como un escenario intercultural de encuentro, reflexión y creación en torno al libro y la lectura, con una temática central que este año pone su mirada en el patrimonio como símbolo de identidad y memoria. Filvorágine propone un diálogo abierto sobre las narrativas que construyen nuestra región, con una programación que incluye charlas, talleres, presentaciones artísticas y actividades para todos los públicos”, complementó la funcionaria.

Entre los escritores invitados, se resalta la presencia de Magdalena Sánchez Blesa, escritora y poeta nacida en Murcia (España). Lidera el movimiento mundial en contra de la soledad. Diputada de Murcia y líder de políticas culturales con muchos reconocimientos como gestora y poeta.

Así mismo, acompaña esta feria del libro, Darío Castillo Saldoval, de Canadá. Es Economista y Magíster en Desarrollo Rural, con estudios en la Universidad de Quebec. Es investigador y consultor en economía solidaria, desarrollo territorial y políticas económicas. Otros autores de Chile, entre otros países, participarán de esta cita con las letras. Por Colombia asisitirá Gabriel Eligio Torres Márquez, autor del libro que habla sobre la casa y la familia de su tío, el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Marquez.

“La feria tendrá dos componentes para el disfrute de la literatura y el arte de los huilenses; un componente general y artístico con programación diaria desde las 9 de la mañana, y un componente académico con 35 stands que presentan una amplia y variada oferta de libros y productos culturales”, explicó María Liliana Quimbaya.

Agenda Cultural

Son diversos eventos los que ofrece el Huila en el marco de Filvorágine. Actividades como el XVII Encuentro de Lectura y Bibliotecas, el XII Encuentro de Museos y el II Encuentro de escritores, hacen parte de la programación. Este certamen cultural y literario de la feria, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional, el ICAHN, la Cámara Colombiana del Libro y la Red de Ferias del Libro de Colombia, entre otras entidades regionales.

También habrán 5 rutas pedagógicos diseñado principalmente para estudiantes y comunidades educativas. La primera ruta llamada Yuma, como el nombre del río Magdalena. Un recorrido guiado por la muestra expositiva donde se podrá encontrar librerías, editoriales, distribuidoras y proyectos culturales de gran interés regional y nacional.

La segunda ruta, es el Valle de Ullumbe, haciendo honor a la cultura Agustiniana. En este valle de saberes habrá actividades con presentaciones de libros, conferencias, conversatorios de expertos y jornadas culturales.

La tercera ruta es el Mapa de Voces que invita a estudiantes y docentes a participar de lecturas en voz alta y narraciones orales. La cuarta ruta es el Laboratorio vivo que ofrece talleres diseñados para descubrir, experimentar y construir juntos. Y la quinta ruta pedagógica, es el Palabrario, donde los expositores de la muestra guiarán actividades pedagógicas o demostrativas.

Otras actividades a desarrollarse, son la conmemoración de los 100 años del Cómic en Colombia y el Centenario del natalicio de Orlando Fals Borda con actividades y exposiciones permanentes sobre estas temáticas.