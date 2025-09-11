Las Ceibas EPN a la vanguardia tecnológica con su App de prestación de servicios

Las directivas de la entidad han desarrollado diversos mecanismos tecnológicos para optimizar la atención a los usuarios, facilitar los procesos de acceso a la información y obtener respuestas oportunas a sus solicitudes.

El acceso a las nuevas tecnologías era un reto que es una realidad que transformará la forma en la que los ciudadanos de Neiva gestionan sus servicios públicos: La aplicación móvil Las Ceibas ya es una realidad.

La puesta en marcha de este moderno mecanismo de acceso y uso de las nuevas tecnologías hace parte de las políticas de modernización que se ha propuesto la entidad, como una manera de ofrecer mejores servicios, facilitar la vida a los ciudadanos y generar agilidad en los procesos de respuesta a reclamos, pagos de facturas, cambios de medidores, daños en el sistema de suministro agua entre otros.

“Estamos implementando procesos tecnológicos con la idea de hacer de Las Ceibas una empresa moderna, mucho más eficiente, amigable con sus usuarios mejorando la atención al público y permitiendo que los usuarios puedan acceder a todos los servicios de una forma ágil y con mayor facilidad. La App que hoy es una realidad, no es solo una aplicación para tener en los dispositivos celulares o en su computador, es una solución digital para que, desde allí, pueda hacer sus trámites con nuestra compañía de una forma segura y desde cualquier lugar”, expresó Andrés Eduardo Charry, gerente de la entidad.

De acuerdo con los expertos que han trabajado en el desarrollo de dicha aplicación, la pretensión es que los usuarios de la compañía de servicios públicos puedan tener una cuenta que la app les permite control total sobre sus servicios, recibir notificaciones, y acceder a una experiencia más personalizada. En pocas palabras tener a “Las Ceibas en Tus Manos”.

La aplicación ya la pueden encontrar en la Play Store (sistema Android) y App Store (Sistema iOS), lo que hace mucho más fácil descargarla, registrarse y comenzar a aprovechar todas sus funcionalidades.

Más servicios

La jornada de presentación de la App, fue un espacio para que los asistentes conozcan los avances y la implementación de procesos con el uso de tecnologías que se vienen implementando en la entidad.

“Queremos presentar, mostrar y socializar todos y cada uno de los procesos tecnológicos que estamos implementando. Los medidores inteligentes, el sistema Skada, los kioscos digitales, todo esto con la intención de innovar para modernizar y ser más eficientes y eficaces. La idea es que las personas puedan hacer todos los trámites sin necesidad de acudir a las instalaciones de la compañía y si lo desean hacer en nuestra sede, pues el propósito es que puedan tener una experiencia en la que pueden en poco tiempo resolver y adelantar sus gestiones”, explicó, el gerente Charry Gilombo.

Esta iniciativa busca digitalizar y mejorar la experiencia del cliente al ofrecer una plataforma integral. “Los usuarios pueden pagar su servicio a través de distintos medios, consultar y descargar sus facturas sin costo adicional, revisar sus consumos de forma virtual, tramitar reclamaciones con mayor agilidad y reportar daños en las redes de acueducto y alcantarillado, lo que permitirá una respuesta más rápida, eficiente y eficaz.”, complementó el gerente de Las Ceibas EPN.

Andrés Eduardo Charry, resaltó la importancia de este logro, que lo considera un paso hacia adelante en temas de modernización institucional, atención a los usuarios, implementación y uso de nuevas tecnologías entre otros.

¡App Las Ceibas EPN es una realidad y está al servicio de todos los ciudadanos!

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. presentó el exitoso lanzamiento oficial de su nueva aplicación móvil, que ya se encuentra disponible en Play Store y App Store.

Esta herramienta busca transformar la gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado, ofreciendo una plataforma digital moderna y segura a los ciudadanos.

A través de la app, los usuarios podrán:

Descargar y pagar su factura.

Reportar daños en la red de acueducto y alcantarillado.

Radicar PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos).

Realizar denuncias o reportes.

Acceder a la sección «Entérate» para conocer noticias de interés de Las Ceibas EPN.

Registrarse para consultar su historial de pagos y consumo.