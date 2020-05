La verdad sobre las pruebas del Covid-19 en Neiva

Todos celebramos el pasado 14 de abril, cuando con bombos y platillos anunciaron la noticia de la firma de un convenio entre la Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana para realizar las pruebas de COVID-19.

Estas pruebas serían realizadas por el Laboratorio de la Institución Educativa más importante de la región.

Lea aquí la noticia: https://www.lanacion.com.co/en-neiva-firman-convenio-para-realizar-pruebas-masivas-de-coronavirus/

Lo cierto es que hoy, 9 de mayo del 2020, luego de 25 días de anunciado el convenio, no se ha hecho una sola prueba de Coronavirus en Neiva y nadie conoce la minuta del convenio firmado. La razón del por qué no se han iniciado las pruebas, claramente no está relacionada con la ausencia de científicos o de recurso humano, pues como afirma el genetista y profesor de la Universidad Surcolombiana Henry Javier Gutiérrez Achury “las pruebas perfectamente se pueden realizar por personal profesional de nuestra región, una vez se tengan los elementos necesarios y los protocolos de bioseguridad”.

Con relación a la metodología tampoco hay disculpa, pues gracias a una neivana estudiante de doctorado de la universidad de Lovaina en Bélgica que fue contactada por la oficina de relaciones internacionales de la Alcaldía de Neiva, se adquirió a manera de donación, un protocolo para obtener de forma eficiente y rápida, resultados sobre positivos o negativos de COVID-19, desarrollado por el científico Benoît Muylkens, el cual ha sido avalado por la autoridad nacional belga y por otras autoridades del orden Europeo.

Otras personas indican que la causa de las demoras para realizar las pruebas, es la poca disponibilidad de compra de los reactivos, como lo expresó Julio César Quintero, Decano de la Facultad de Salud de la USCO al Diario del Huila: “Una de las dificultades que ha tenido ese convenio es que en el país no ha habido disponibilidad de reactivos, sobre todo, específicamente, un kit de extracción, que es fundamental para realizar la prueba; entonces, ese reactivo ha estado escaso debido a la gran demanda que han tenido estos a nivel mundial”.

Conozca las razones expuestas:

https://diariodelhuila.com/-por-que-no-han-practicado-ninguna-prueba-covid-19-en-la-usco-

Luego de tanto tiempo, nos aborda una gran preocupación, y es ver cómo en diferentes regiones del país se llevan a cabo las pruebas y en el Huila no inician.

Quisimos comprobar la escasez de los reactivos y del kit de extracción y nos dimos a la tarea de llamar a diferentes proveedores nacionales, logrando en la segunda llamada, conseguir una cotización por $261.841.650 MTCE. con entrega inmediata de los reactivos y demás elementos necesarios para realizar 5.000 pruebas en un laboratorio como el de la Universidad Surcolombiana, descartando la tan comentada escases de reactivos.

Conozca la cotización presentada aquí: https://drive.google.com/open?id=1Meoa5Fzsl-n2IvVdxFnoIG56kthlFNQQ

Para quienes tengan interés en contactar con los proveedores, con gusto compartimos la información de contacto.

Por último, el argumento que exponen gran parte de quienes justifican las demoras en el inicio de las pruebas, es que se están desarrollando los trámites correspondientes para perfeccionar el convenio entre la Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana.

La espera inició desde el 14 de abril, día en que el Diario la Nación publica una noticia donde se afirma que “Un convenio por $800 millones entre la Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana, permitirá realizar más de 6.000 pruebas de covid-19 en la capital del Huila….”; y sigue vigente en la semana actual, de acuerdo con el Decano de la Facultad de Salud de la casa de estudios, quien sostiene“… lo que me informaron esta mañana, es que el convenio se envió el viernes a la universidad para firmar y que a partir de la firma tendríamos disponibilidad de esos recursos lo más pronto posible”.

Lo anterior confirmaría que efectivamente el convenio de las pruebas de COVID 19 entre la Alcaldía de Neiva y la Universidad Surcolombiana no ha sido firmado, contrario a lo que afirmó el alcalde en alocución pública trasmitida por Facebook live el pasado 20 de abril.

Alocución del Alcalde:

https://www.facebook.com/gorkymunozc/videos/365817027675236/

La verdadera razón por la cual no se han iniciado las pruebas de Coronavirus en Neiva, es que los recursos no han sido desembolsados por parte del Administración Municipal. Al parecer, el alcalde decidió que los recursos públicos que va a destinar para el convenio de las pruebas de COVID-19, son recursos provenientes de regalías, cuyo trámite con el gobierno nacional es más complejo y más demorado, si se compara con los 9.000 millones que destino la alcaldía al Plan Estratégico de Acción de la fase de mitigación del virus, con los cuales, entre otras cosas, se contrataron rápidamente pasacalles, videos y animaciones publicitarias para redes sociales.

De otro lado, como se menciona por los pasillos de algunas instancias jurídicas de la Administración Municipal, para el martes 5 de mayo, ni siquiera existía Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para materializar el convenio, aun cuando desde el 13 de abril los abogados de la Universidad Surcolombiana enviaron a Juan Felipe Molano, asesor jurídico de la Alcaldía, minuta y soportes para la respectiva revisión del convenio de tres meses por valor de 792.910.334 COL$, 608.254.884 que aporta el municipio y 184.655.450 que aporta en especie la Universidad.

Solo nos queda pedirle al alcalde municipal que agilice la materialización del convenio, ya que esto repercutiría de forma directa en la posibilidad de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y se convertiría en una estrategia efectiva en la lucha contra el virus.

De igual forma, valdría la pena sugerirle respetuosamente al alcalde que la idea de realizar grandes anuncios publicitarios y la preocupación por cuidar una “imagen” en medio de una situación como esta, sobrepasa las verdaderas demandas de la población y abren margen a la duda en las gestiones.

—

Juan Diego Amaya Palencia

Concejal de Neiva