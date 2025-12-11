La Secretaría de Educación de Neiva reconoce a la Fundación Terpel por su aporte a la calidad educativa del municipio

La Alcaldía de Neiva otorgó un reconocimiento a la Fundación Terpel por el trabajo sostenido que viene adelantando en Neiva con el programa Escuelas que Aprenden.

A la fecha, más de 70 actores educativos han participado directamente en los espacios de formación y articulación impulsados por la Fundación.

Desde hace más de 20 años, la Fundación Terpel impulsa programas de calidad educativa que han beneficiado a más de 2 millones de personas en todo el país.

La Alcaldía de Neiva otorgó un reconocimiento a la Fundación Terpel por el trabajo sostenido que viene adelantando en la ciudad de Neiva a través del programa Escuelas que Aprenden, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades directivas, pedagógicas y comunitarias de las instituciones educativas oficiales.

Este reconocimiento destaca el compromiso con la transformación educativa del territorio y su apuesta por procesos de largo plazo que promuevan la calidad, la articulación institucional y el fortalecimiento de los actores del sistema educativo.

“Terpel nos ha acompañado este año y continuará haciéndolo durante los próximos dos, apoyando el proceso de formación y fortalecimiento de nuestras instituciones educativas. Este tipo de alianzas son fundamentales, porque representan una inversión directa en el desarrollo del municipio de Neiva y en la calidad de sus instituciones”, comenta Ronald Polanía, líder de Calidad de la Educación de la Alcaldía de Neiva.

Durante el evento de reconocimiento, las autoridades resaltaron que el acompañamiento que se ha dado desde la Fundación Terpel ha permitido fortalecer procesos internos en las instituciones, además de dinamizar el trabajo en equipo y consolidar una ruta de mejoramiento que impacta de manera directa la calidad educativa en el municipio.

“Para nosotros este reconocimiento representa un impulso para continuar trabajando de la mano de las instituciones y las autoridades locales. Creemos en la educación como la herramienta más poderosa para transformar realidades, y nos alegra ver cómo Neiva avanza con su compromiso sólido hacia la mejora continua”, afirmó Marcela Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Terpel.

A la fecha, más de 70 actores educativos han participado directamente en los espacios de formación y articulación impulsados por la Fundación Terpel. Para el 2026 se proyecta la realización de nuevos talleres en los componentes de mejoramiento institucional, redes de aprendizaje, currículo, lenguaje, matemáticas y alianza familia-escuela, consolidando así una ruta de transformación educativa integral en Neiva.