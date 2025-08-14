La pintura y las letras, homenajeadas por la Asamblea del Huila

La Secretaria de Cultura del Departamento acompañó el reconocimiento que hizo la Asamblea del Huila a 7 pintores y a un escritor que, que en su larga trayectoria, han sido huilenses que han dejado huella.

Una exaltación a ocho grandes maestros de la cultura huilense llevó a cabo la Asamblea Departamental, evento llevado a cabo en la biblioteca Olegario Rivera del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera en Neiva.

En el certamen, que fue propiciado por el presidente de la Asamblea, Sergio Trujillo, y el diputado Néstor Rodríguez Andrade, participó la Secretaria de Cultura, quien destacó este tipo de ceremonias.

“Se trató de un reconocimiento que hizo la Asamblea del Huila a ocho grandes maestros opitas, son ellos Margarita Rosa Gómez Vélez, Arturo Flórez, Jorge Jojoa Torres, Gabriel Nieto, Heliberto Ariza Guerra, Reynaldo Tamayo y Julián Vásquez, a este último con entrega de la Orden Cacique Timanco. Todos grandes pintores del Huila”, señaló María Liliana Quimbaya Bahamón, secretaria de cultura.

“El evento se enmarca en la inauguración de la exposición colectiva “Homenaje Grandes Maestros Opitas”. También un reconocimiento al escritor Hugo Fernando Cabrera Ochoa, cuya carrera multifacética como administrador, docente y columnista se entrelaza con una notable producción literaria, cuyas novelas son “El Lavaperros” y “Los Sueños de un Médium”, ambas con aportes importantes sobre la cultura del narcotráfico que marcó a una generación, y sobre la experiencia del poder sobrenatural de los espíritus”, complementó la funcionaria.

La Secretaria de Cultura Departamental también manifestó que este homenaje a estos hijos ilustres del Huila, llena de orgullo al Huila.

“Acompañamos desde la Secretaría de Cultura, todos estos acontecimientos que dejan en alto las distintas expresiones culturales, artísticas y literarias del Huila”, reseñó finalmente.