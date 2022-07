La novela de Humberto

Tomado de la introducción del libro: “Oseas comienza con una historia de amor, una historia de amor dolorosa y personal, la del profeta mismo. Oseas se casó con una mujer, cuya conducta era de prostituta. Sin embargo, cuanto más ella lo traicionaba, él más la adoraba. Él le había brindado todo lo que merecía una buena esposa: su amor, su hogar, su nombre, su reputación, y ella le pagó viviendo con otros hombres. Él la previno, le suplicó, la castigó. Ella lo humilló hasta las lágrimas, pero él se aferró a ella”.

Hacía mucho tiempo no me sentaba a leer un libro tan entretenido, porque más que una novela corta, es un chisme muy bien contado por su autor, y no es por nada, pero el que diga que no le gusta el chisme es porque miente entre los dientes.

Cualquier día de estos recibí una llamada de Humberto Calderón Devia, un periodista garzoneño al que conocí hace décadas; un hombre enamorado de la letras, del periodismo independiente, pero por sobre todas las cosas, un padre absolutamente entregado y enamorado de sus dos hijos, cosa que siempre le he admirado.

Desde hace algunos años viajó de Neiva en donde estaba radicado con su familia, rumbo a la capital de la República en donde se instaló con ellos, buscando espacios y oportunidades para todos. En esta ciudad hizo amistad con importantes personalidades de la vida pública y escritores de gran renombre, quienes lo impulsaron a escribir su propia obra, de la cual deseo comentarles el día de hoy.

El simpático y llamativo título de la novela es bastante sugestivo y seguramente puede llamar la atención de quienes lo vean en la portada, puesto que es el abre bocas de una historia sumamente particular, que como les cuento, logra atraparlo a uno rápidamente, llevando al lector de principio a fin en una sola sentada.

“Esposos antes y luego amantes”, es el nombre del libro fruto de la picaresca imaginación de Calderón Devia, que lo presenta Guillermo “El Mago” Dávila en el proemio del texto de la siguiente manera: “No podremos saber qué lo motivó a usted para crear esta obra, y luego de mirar la portada y la contraportada, darle unas vueltas ante sus ojos, para tomar la determinación de saber qué mensaje ha querido transmitir con tan suspicaz título… Tampoco es fácil tratar de resolver los enigmas que surgen de este relato, en el cual, a cada momento vivido por el autor, acompañado de sus personajes, se tejen y se entrelazan los diarios y desdichados acontecimientos en los que todo se inicia con el imperio del amor filial que, poco a poco, se destroza, como ocurre con los que fueron ardientes montes llenos de fuego y, de un momento a otro, se convierten en una extraña aridez. También sucede, como en otras latitudes, que esos inmensos glaciares se deshielan y hacen crecer mares ignorados, pero llenos de desperdicios, que anuncian las desgracias para los seres humanos”.

Deseo exhortar a los dedicados y juiciosos lectores que de casualidad se toman la tarea de revisar mis columnas de opinión, para que dediquen un espacio de su tiempo y puedan degustar estos valiosos productos, fruto del intelecto de paisanos nuestros.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04