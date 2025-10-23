La música se fortalece desde la técnica: SAYCO reúne a expertos latinoamericanos en gestión de derechos de autor

La capital colombiana se alista para convertirse en punto de encuentro del talento y la técnica musical del continente con la capacitación para técnicos de las sociedades musicales de América Latina y el Caribe, un evento que reunirá los días 29 y 30 de octubre a más de 50 representantes técnicos de 13 países, bajo la organización de la CISAC, el apoyo de SAYCO y la coordinación conjunta de LATINAUTOR.

Durante dos jornadas intensas, los especialistas en documentación, distribución y sistemas de las sociedades de gestión colectiva compartirán conocimientos y experiencias sobre identificadores, metadatos, reglas profesionales y herramientas tecnológicas de la CISAC, temas que impactan directamente en la precisión y eficiencia con la que los autores y compositores reciben sus regalías.

La capacitación busca fortalecer las capacidades técnicas de quienes día a día garantizan que las obras musicales sean correctamente identificadas, registradas y remuneradas.

“Detrás de cada canción hay un creador que merece reconocimiento y pago justo. Este tipo de encuentros nos permite perfeccionar los procesos que lo hacen posible”, destacó Rafael Manjarrez, presidente de SAYCO y vicepresidente del Comité Regional de América Latina y el Caribe de la CISAC.

La agenda combina espacios académicos y prácticos, con paneles de discusión que fomentan el intercambio de ideas y la cooperación regional. Entre los asistentes se encuentran representantes de sociedades como SAYCE, SGACEDOM, APDAYC, SACM, ACAM, AMAR, AEI, AACIMH, SACIM, UBC, JACAP y BackOffice, así como líderes y expertos internacionales: Rafael Fariñas, Director Regional del Comité de América Latina y el Caribe de la CISAC; César Ahumada, Gerente General de SAYCO; Milenys López, Directora Internacional de SAYCO; Adrián Restrepo, Gerente General de LATINAUTOR; Miriam Orozco, representante de la CISAC (París), y Edwin Robles, Director Nacional de Derecho de Autor (DNDA).

Para SAYCO, anfitrión de este encuentro, la realización de esta capacitación en Bogotá reafirma su compromiso con la formación técnica y la profesionalización de la gestión colectiva, pilares que se traducen en beneficios tangibles para los más de 10 mil socios autores y compositores colombianos, así como para miles de creadores en toda América Latina y el Caribe.

“Este tipo de espacios fortalecen el tejido cultural y tecnológico que sostiene nuestra industria musical. Cuando los equipos técnicos se capacitan, los artistas reciben sus derechos con mayor exactitud y transparencia”, afirmó César Ahumada, Gerente General de SAYCO.

De esta manera, Bogotá se consolida como epicentro regional del conocimiento y la innovación en gestión colectiva musical, contribuyendo al crecimiento sostenible de la industria creativa latinoamericana y al reconocimiento justo de quienes crean la música que nos une.