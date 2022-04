La Manada Jeep® inicia su gran aventura en Neiva

Huila se prepara para recibir a los aventureros todoterreno

La diversidad de la geografía colombiana sigue siendo la protagonista de la Manada Jeep®️, una gran familia que se une para conquistar territorios y dejar huella por donde quiera que pasa.

Este año, la comunidad más aventurera y apasionada, continúa haciendo su recorrido por los maravillosos municipios y territorios colombianos, celebrando la trayectoria de estos inigualables vehículos, creadas para liderar, conquistar, inspirar y ser los aliados perfectos en cada una de las aventuras de sus usuarios.

Esta vez los participantes de la Manada Jeep® tendrán la oportunidad de recorrer una ruta única, que los retará y los llevará al siguiente nivel, mientras disfrutan de los maravillosos paisajes del desierto de la Tatacoa, uno de los escenarios naturales más atractivos en Colombia. Este recorrido tendrá una extensión de 130 Km, los cuales estarán llenos de altos y bajos, valles, ríos y obstáculos que, sin duda, pondrán a prueba los poderosos motores y la gran capacidad de estos todoterreno.

La aventurera Manada Jeep® comenzará a dejar sus huellas desde las 7:00 am del sábado 2 de abril en Neiva, para trazar su recorrido hacia el majestuoso desierto, pasando por el corregimiento de Fortalecillas y el municipio de Villavieja, ubicados al norte del departamento donde todos los apasionados por la aventura culminarán su emocionante día en medio de los más hermosos y naturales escenarios que les ofrece el Huila, un destino lleno de lugares asombrosos y experiencias inimaginables, un territorio sinónimo de achiras, café, bambuco, tamal y arqueología.

Pilotos profesionales liderarán este recorrido de terrenos Off y On Road en medio de un territorio increíble, desfilando por sus calles y rincones los incansables Jeep®, que por donde quiera que pasan imprimen su sello y esencia, dejando claro que no se dejan vencer, que tienen el carácter para avanzar más allá de las circunstancias, que siempre dan más y que a pesar del paso del tiempo, siguen escribiendo las mejores páginas de la industria automotriz a nivel mundial.

Más de 70 aventureros e integrantes de la Manada, se encontrarán en los más bellos parajes del Huila, para compartir ese estilo de vida que solo Jeep® puede ofrecer a bordo de sus modelos más emblemáticos: Jeep®️ Wrangler, Jeep®️ Grand Cherokee, Jeep®️ Compass, Jeep®️ Gladiator y Jeep®️ Renegade.

Pertenecer a la Manada Jeep®️ es hacer parte de una historia exclusiva de aventura, motores y una fuerza inagotable por descubrir nuevos caminos y recorrer nuevas aventuras. Que esperas para hacer parte?

