La maltrecha credibilidad de los medios y el amor a Colombia

A los medios tradicionales de comunicación, ya no les interesa salvar su credibilidad, sino más bien salvar a la vieja clase política de la Colombia del pasado, donde era lucrativo decir mentiras al país y como pago a sus «buenos oficios disfrazados de información imparcial», recibir jugosas pautas publicitarias, negocios con el erario, cargos, puestos, mensaje$ en efectivo, entre otros regalos, siempre por supuesto, en contravía del interés nacional.

La sociedad o alianza cada vez más evidente entre medios y políticos cuestionados, revela con mayor claridad, ese siniestro binomio información-poder, para desfigurar la verdad y vender un espejismo de realidad que esconde la corrupción y otros delitos. Es allí cuando vemos a víctimas convertirse en victimarios, y a victimarios convertirse en víctimas.

La reacción no se ha hecho esperar y por eso los medios alternativos hoy son más vistos que los medios de los grupos económicos, quienes se afanan con más historias asombrosas que ya no tienen la credibilidad de antes. Pero ahondarán e insistirán en más miedo y terror, en conclusiones apátridas y alejadas de la realidad, para intentar a toda costa, cautivar a los electores de cara a las elecciones del Congreso y de Presidencia de marzo y mayo del 2026, respectivamente. El desespero hoy, es más que evidente.

Saben que las reacciones son cada vez más contrarias a la confianza que los colombianos otrora le depositaban a sus informativos, noticieros y opiniones. A sus analistas encorbatados, le han salido al paso miles de influenciadores políticos que en las redes sociales les desnudan a diario sus acomodadas opiniones que sólo defienden el interés económico de los dueños de los medios y sus fuertes vínculos con la clase política corrupta.

Esos mismos dueños de los medios, quienes son también dueños de grandes corporaciones, bancos y empresas, tienen un temor evidente, y es que varias de sus organizaciones están inmersas en gigantes desfalcos de los dineros públicos a través del incumplimiento de jugosas contrataciones con el Estado.

Si antes la credibilidad social valía oro para ellos, hoy estos medios han volteado sus valores y principios de la información. Su fidelidad hace rato que no está con las audiencias libres, sino con los oscuros y mezquinos intereses de sus dueños, culpables de construir públicos engañados por sus espurias comunicaciones masivas durante varios años.

Públicos de por sí, ya en estado de reevaluación, porque ya no caben tantas mentiras en medio de tantos desmientes de sus labores «informativas», procesos democráticos de la comunicación que ponen a pensar a más de uno, y que tienen como protagonistas a personas del común que deciden instruirse, leer, pensar y aprender de la administración y gerencia de lo público, una interesante preocupación creciente en nuestra sociedad.

Este nuevo rol social se ha convertido en un escudo de las comunidades para defender sus derechos, para proteger lo que es de todos, para salvaguardar lo colectivo, y sobre todo, para ver que se haga justicia contra las acciones delictivas de los políticos que tanto empobrece a la sociedad, y que tanto los enriquece a ellos.

La maltrecha credibilidad que hoy sufren los medios de comunicación tradicionales, ya no los asusta, porque van por el poder que les siga garantizando sus negocios en el futuro, ayudando a elegir a políticos que tampoco tienen credibilidad, sin importarles que esas elecciones terminen por darle el triunfo a los que no representan al pueblo, porque de lo contrario, sería elegir a dignos representantes y eso no les interesa, porque allí no hay negocios; hay son deberes y cumplimiento de las leyes para que las mayorías no sufran o pierdan sus derechos.

La lucha por establecer quién dice la verdad y quién miente, seguirá develando las dos Colombias que hoy tenemos en la opinión pública. Mientras tanto, cohonestar con esa «información» de los medios de siempre, no es amar a Colombia. Es todo lo contrario.

—

Por: John Hammer León Cuéllar

Comunicador Social y Periodista

X: @JohnHammerLeon

Email: johnleonc.jhlc@gmail.com