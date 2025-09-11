La literatura y el vino se encuentran en la FILVORÁGINE 2025

La Tercera Feria del Libro del Huila – FILVORÁGINE se convierte en el escenario para un encuentro único donde la palabra escrita y la cultura del vino se dan la mano. La Secretaría de Cultura Departamental, que orienta María Liliana Quimbaya, ofrece un abrebocas sobre esta actividad.

Un contexto de sabor y literatura, promete deleitar el conocimiento de las letras y la degustación del vino. Se trata de un certamen que, en el marco de la Feria Internacional del Libro, Filvorágine, a realizarse entre el 11 y el 14 de septiembre en Neiva, permitirá acercar a dos países, Chile y Colombia.

Es allí donde entra en escena el escritor chileno, Régulo Ramírez Morales, originario de Hualañé, Séptima Región del Maule, Chile, quien presentará su más reciente obra La guardiana de la viña y otros cuentos con sabor a tinta roja, un libro que entrelaza historias íntimas de parejas con leyendas rurales inspiradas en los viñedos y la tradición vitivinícola de su tierra.

Este escritor que participará de la Filvo, estará presente en el evento ‘Cuentos de Pareja y los Rituales del Vino’, a llevarse a cabo el sábado 13 de septiembre a partir de las 5:00 p.m. en la Tarima Arturo Cova durante el desarrollo de la Feria del libro Filvorágine.

Ramírez Morales, médico veterinario de profesión y narrador por vocación, ha forjado un camino literario lleno de reconocimientos y publicaciones, explorando en sus cuentos la memoria, la ausencia y la magia de lo cotidiano. Su voz literaria evoca la ruralidad chilena y las raíces de una cultura marcada por el vino y la tierra, un imaginario que dialoga de manera natural con el territorio huilense.

“En el marco de la feria, el autor compartirá un conversatorio junto a Carlos Cabrera, apasionado del vino y propietario del viñedo Arturo Cova en el municipio de Rivera, proyecto bautizado en homenaje al inolvidable protagonista de La vorágine. Esta conversación promete ser un puente entre Chile y Colombia: dos territorios hermanados por la literatura, los libros y el vino, donde la tradición vitivinícola se entrelaza con las historias que nacen de la tinta y la memoria”, resalta Ana Patricia Collazos, escritora del Huila.

De esta manera, la FILVORÁGINE 2025 celebra un diálogo cultural que trasciende fronteras, uniendo al Maule y al Huila en torno a la pasión por narrar y brindar por la vida.

Literatura y vino

El vino y la literatura latinoamericana comparten una raíz común: ambos nacen de la tierra y de la memoria. Así como la vid requiere tiempo, cuidado y paciencia para transformarse en bebida, la palabra escrita se gesta lentamente hasta convertirse en relato. Escritores de distintos países han encontrado en el vino un símbolo de celebración, resistencia y fraternidad, un motivo para contar historias que cruzan generaciones y territorios.

Desde los viñedos chilenos hasta las montañas del Huila, la cultura del vino ha nutrido la imaginación de poetas y narradores, convirtiéndose en un lenguaje compartido que une a América Latina a través de la literatura y la vida.

Referencias hispánicas y latinoamericanas

• En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez hace aparecer el vino en rituales de comunión, celebraciones y momentos íntimos, asociándolo al mito y a lo sagrado.

• Pablo Neruda escribió una Oda al vino, donde lo exalta como “compañero del hombre”, metáfora de la fraternidad y de la vida que fluye.

• En La región más transparente (1958), Carlos Fuentes menciona el vino como símbolo de modernidad y contraste social en la Ciudad de México.

• Isabel Allende, en La casa de los espíritus (1982), integra el vino como parte de la vida cotidiana en los fundos y haciendas chilenas, ligándolo al mundo rural y al peso de la herencia familiar.

• El propio José Eustasio Rivera, en La vorágine (1924), aunque no centra la obra en el vino, inspira la creación del vino Arturo Cova, como un puente entre literatura, memoria y territorio.