La fuerza femenina del Centro Democrático en el Huila

La contienda preelectoral en el país se vive con intensidad y el Huila no es ajeno a esta dinámica.

Hoy más que nunca, el liderazgo femenino emerge con fuerza y se convierte en el referente clave que representará a los huilenses en las elecciones al Congreso de 2026.

En este escenario, resalta el nombre de una mujer que dejó huella en la Asamblea del Huila, la exdiputada Tatiana Méndez Ramos consolidándose como una dirigente con disciplina, carácter y resultados. Su trayectoria ha ganado el reconocimiento de las bases del partido y de la dirigencia, tanto en el departamento como a nivel nacional.

No en vano, cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien en su más reciente visita al Huila ratificó públicamente la importancia de este liderazgo para el Centro Democrático.

El camino hacia la Cámara de Representantes se fortalece día a día con un trabajo constante, cercano y transparente en cada rincón del departamento. Ese contacto directo con la comunidad huilense ha permitido que las banderas del Centro Democrático se mantengan firmes, representadas en una mujer que ha demostrado capacidad y compromiso en todos los espacios en los que ha servido.

El respaldo del partido, la confianza de la militancia y la convicción de la unidad son hoy las premisas que consolidan el liderazgo de Tatiana Méndez Ramos.