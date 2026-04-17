La FILBo revela las novedades para la edición 2026

Del 21 de abril al 4 de mayo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo. En esta edición, India es el País Invitado de Honor, una nación multicultural que destaca por su milenaria historia y por la pluralidad de sus lenguas, religiones y cosmovisiones que alimentan su literatura.

Boyacá es el Departamento Invitado. Ellos traerán a sus autores con novedades, ofrecerán actividades culturales y una muestra gastronómica para los 14 días de Feria.

Más de 2300 actividades culturales, profesionales y académicas, en los 23 pabellones, ofrecerán títulos para todos los intereses y generaciones; con la posibilidad de escuchar y conocer a los autores en los distintos conversatorios, charlas y talleres programados, además de interactuar con ellos en las zonas de firmas.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL), este año se realizará del 21 de abril al 4 de mayo y contará con la India como País Invitado de Honor y Boyacá como Departamento Invitado. Para esta edición 38, la programación girará en torno al eje temático ‘Escucharnos es leernos’: una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio.

El martes próximo, cuando se abran las puertas de Corferias, se descubrirán las apuestas y el diseño de la participación de India, País Invitado de Honor, cuya magia y cultura milenaria serán albergadas en los 3000 metros cuadrados del Pabellón 4.

El espacio, cuidadosamente diseñado bajo el lema de ‘Ven, lee y explora la India’, pretende introducir a los visitantes en las distintas dimensiones de la literatura, el arte y las tradiciones intelectuales del país más poblado del mundo, con más de 1.460 millones de habitantes.

Según el embajador de la India en Colombia, Shri Vanlalhuma, “nuestra participación contará con la presencia de una delegación de 35 distinguidos autores, pensadores y profesionales, quienes compartirán con las audiencias colombianas por medio de diálogos, discusiones y reflexiones, porque la literatura, en su centro, se trata de construir puentes para unir a las personas”.

A eso, se añaden las palabras de Vinnet Kumar, primer secretario y encargado de cultura de la Embajada de India en Colombia, cuando asegura que el Pabellón del País Invitado de Honor “será un reflejo de nuestra rica tradición; se dice que una persona no es la misma cuando termina de leer un libro, ese mismo efecto queremos que tenga cada visitante que recorra este espacio en el que habrá literatura, arte, gastronomía, proyecciones de cine, espacios para niños, entre otras experiencias”.

De esta manera, el espacio creado por India tendrá más de 100 eventos, siete exposiciones y presentaciones artísticas, 75 conferencistas, 30 películas proyectadas (entre ficción y documental), zona de juegos infantiles y una librería en la que los visitantes podrán encontrar títulos traducidos, pero también ejemplares escritos alguna de las dos docenas de idiomas oficiales o en alguno de los miles dialectos que allí se hablan.

Este espacio interactivo vendrá acompañado de una vibrante nómina de autores y autoras del subcontinente, entre los que destacan escritores como Nitin Seth, cita obra gira en torno a la tecnología y el futuro; Neetu Sharma, con una mirada que se ancla en la lengua y las maneras en que evolucionan las cultura; Jitendra Kumar Soni, para quien la mirada regional es una forma de ver el mundo, y Swarnjit Savi, que deleitará a los asistentes en una sesión de poesía multilingüe, entre otros.

Durante la rueda de prensa se presentó la agrupación de danza india Anjali ―cuyo nombre en hindi significa ‘ofrenda o regalo divino’―, con la obra Odissi vakratunda, término que en sánscrito alude al dios Ganesh, de cuerpo humano y cabeza de elefante. La coreografía, del gurú Ratikant Mohapatra, es una danza devocional que funciona como poema y oración hacia la divinidad.

Para Sandra Mireya Becerra Quiroz, secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, ser el Departamento Invitado representa la oportunidad de “resaltar las culturas campesinas de nuestra región. Nosotros somos la despensa del país. En ese sentido, queremos destacar nuestra presencia en esta FILBo a través de una selección de autores que reflejan la diversidad de nuestro territorio”.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, resaltó la importancia de la FILBo, pues “participaremos, desde el Gobierno Nacional, con lo que hemos denominado ‘Nuestra casa común’: una apuesta en la que las personas encontrarán las 68 lenguas y en las que se han escrito, contado y narrado las distintas historias de este país”.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, aliada permanente de FILBo, que también tiene una amplia participación con su pabellón de la Alcaldía Mayor, estuvo representada por Santiago Trujillo Escobar, jefe de la entidad distrital, quien afirmó que “entendemos que la lectura no ocurre solo en la palabra escrita, sino también en los silencios que nos atraviesan.

Con el pabellón 5A ‘LEO: sinfonía del silencio’ proponemos una experiencia inmersiva donde leer es escuchar, sentir y habitar el territorio desde otras sensibilidades. Allí tendremos más de 100 actividades y el lanzamiento de 38 publicaciones del sector cultura, además de contar con las franjas FILBo Ciudad que descentralizará la Feria a toda Bogotá”.

Por su parte, Andrés López, presidente ejecutivo de Corferias, habló sobre lo vibrante que es la ciudad, el país y la realidad latinoamericana gracias a un evento de la FILBo, al afirmar que “no hay un solo acontecimiento en la región, en Latinoamérica, que sea capaz de congregar 2000 eventos en 14 días.

¿Qué esperamos de esta edición? Seguir promoviendo la cultura de lectura”. Algo que será posible, agregó, gracias a la participación de India, porque “cuando hablamos de ‘Escucharnos es leernos’, la nación india es un ejemplo de esto; estamos fuertemente curiosos de lo que nos mostrarán y compartirán”.

Año tras año, el encuentro cultural y editorial más importante del país ha fortalecido el ecosistema del libro. Esto lo resaltó Adriana Ángel Forero, directora de la FILBo para la CCL, al comentar que “Bogotá se convierte en un epicentro de negocios internacionales en el primer semestre del año, ya que vienen agentes de diferentes países a participar en distintas actividades durante los 14 días; así, Bogotá se transforma en un lugar de encuentro para los negocios editoriales, y en un espacio de intercambio de ideas, de formación y de actualización gracias a las Jornadas Profesionales”.

Para que esto sea posible, el recinto ferial, Corferias, la casa de la Feria, se transforma durante 14 en un lugar vibrante en el que cada espacio hace parte del relato cultural. En este sentido Tatiana Rudd, jefa de proyecto FILBo para Corferias, afirmó que “nos reinventamos año a año, tenemos más editoriales y más personalidades de la industria del libro”. Para ejemplificar el impacto, crecimiento y vitalidad del evento, señaló que “en 14 días nos visitan 600 mil personas”.

Entre los invitados internacionales que estarán en la Feria, destacan nombres como los del periodista estadounidense Martin Baron, el divulgador científico sueco Patrik Svensson, la ilustradora chilena Loreto Salinas y la autora india Kiran Desai, entre otros. Por su parte, en el panorama nacional esta celebración cultural tendrá a figuras como Pilar Quintana, Pablo Montoya, Camila Charry, Tania Gatsky, Sindy Elefante y más.

Todo está listo para el gran evento cultural y editorial de Colombia. Para conocer la programación, autores, todo lo relacionado con esta FILBo y comprar las entradas, pueden visitar https://www.feriadellibro.com/es o descargar la app de la Feria, la cual está disponible tanto para dispositivos iOS como Android.