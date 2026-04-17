Comprar carro usado en Colombia: una decisión que puede salir muy cara si no tomas estas precauciones

Un reciente caso de estafa relacionado con la venta de vehículos en el sector de El Poblado, en Medellín, volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan muchas personas cuando negocian carros usados entre particulares.

Este hecho involucró al concesionario Autos MG, conocido anteriormente como Autosur, y habría dejado cerca de 450 propietarios y compradores afectados por un desfalco que rondaría los $20.000 millones de pesos.

En este tipo de operaciones, en donde los pagos directos o las transferencias se llevan a cabo con poca seguridad, tanto el vendedor como el comprador corren riesgo de ser víctimas de fraudes, documentos ilegales o fallas en el proceso de transferencia.

De acuerdo con Julián Acosta, Director de Innovación de Intempo, empresa colombiana experta en tecnología para el sector de movilidad. Muchos de los fraudes se dan por errores comunes de parte de compradores como de los vendedores.

Entre los grandes problemas está que varias negociaciones se dan sin verificar adecuadamente la información del vehículo o sin emplear herramientas que protejan el dinero durante el proceso. Esto eleva el riesgo de que se presenten casos como suplantación de identidad, venta de vehículos con embargos o la desaparición de una de las partes tras recibir el pago.

Por ello, Acosta aconseja tomar medidas como consultar el historial del automóvil, comprobar si existen multas o limitaciones legales y garantizar que el cambio de propietario esté debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Bajo este escenario, apalancarse de soluciones tecnológicas es clave, por ejemplo, plataformas como Bunkey, desarrollada por Intempo, buscan disminuir estos riesgos al blindar el dinero durante la etapa de negociación y liberarlo solamente cuando el traspaso del vehículo se ha completado de forma legal.

De esa forma, acá te entregamos cinco claves que podrán ayudarte a evitar estafas en la compra o venta de carros usados.