La FILBo consolida la mayor presencia de editoriales independientes internacionales en su edición 38

La edición 38 de la FILBo reúne la participación de 25 países y cerca de 100 expositores internacionales, consolidándose como uno de los encuentros editoriales más diversos de América Latina.

Por primera vez, la Feria integra más de 146 editoriales independientes internacionales, concentradas principalmente en el nivel 1 de los pabellones 17 y 3, fortaleciendo la circulación de nuevas voces, catálogos y apuestas editoriales globales.

La edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) se consolida como la más diversa en su historia en términos de participación editorial independiente. Con la presencia de 25 países y cerca de 100 expositores internacionales, esta edición marca un hito al reunir, por primera vez, más de 146 editoriales independientes provenientes de distintas regiones del mundo, ubicadas principalmente en el primer nivel de los pabellones 17 y 3.

En el Pabellón 17 se concentra una de las apuestas más sólidas de esta participación internacional, con delegaciones que reúnen un amplio número de editoriales independientes y catálogos diversos.

Ecuador participa con 25 editoriales académicas independientes, junto con autores y cerca de 200 títulos; Portugal con 17 editoriales independientes y alrededor de 150 títulos, Cuba con 35 editoriales independientes y más de 780 títulos, Panamá con 9 editoriales y más de 120 títulos y Venezuela con 5 editoriales independientes, más de 50 títulos y alrededor de 62 autores. Por su parte, España destaca con 31 editoriales independientes y más de 2000 títulos.

A esta presencia se suman proyectos editoriales provenientes de distintos contextos culturales que enriquecen la circulación del libro independiente a nivel global. Desde Emiratos Árabes Unidos, la editorial Happy Kiddo S.A.S. presenta propuestas enfocadas en literatura infantil con enfoque cultural, como el libro Un regalo llamado Colombia, una iniciativa que busca fortalecer la identidad y conexión cultural en lectores jóvenes .

Desde Irán, la Fundación Cultural Fanus aporta una mirada centrada en la promoción cultural y editorial; Perú participa con la Confederación Internacional del Libro, que articula iniciativas editoriales en el ámbito regional, y Argentina con Lattimo S.A.S., como parte de una generación de proyectos independientes que amplían las dinámicas de circulación del libro en América Latina.

Esta participación evidencia cómo las editoriales independientes se consolidan como actores clave dentro del ecosistema editorial global, al impulsar nuevas narrativas, formatos y modelos de circulación del libro. Su presencia en la FILBo 2026 no solo amplía la oferta editorial, sino que también fortalece el diálogo cultural entre países, consolidando a Bogotá como un punto de encuentro para la diversidad de voces del mundo.

Para conocer a toda la delegación del país, y la programación ingrese a feriadellibro.com