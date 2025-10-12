La Feria de Emprendimiento: vitrina de talento y desarrollo en el Festival Folclórico de Gigante

La Feria de Emprendimiento se consolida como uno de los espacios más destacados dentro del Festival Folclórico, Cultural y Turístico del Café y el Cacao en Gigante.

Este escenario reúne a talentosos emprendedores locales que, con esfuerzo e innovación, impulsan el crecimiento económico del municipio.

La administración municipal, liderada por el ingeniero Josué Manrique Murcia, viene respaldando decididamente estas iniciativas a través de un trabajo articulado con el SENA, las universidades, la Cámara de Comercio y otras entidades comprometidas con el fortalecimiento empresarial.

Apoyar estas ideas de negocio significa brindar oportunidades reales de progreso y contribuir al desarrollo económico del municipio. En cada evento, los emprendedores giganteños se convierten en protagonistas con sus productos y propuestas creativas.

La invitación está abierta para que propios y visitantes se acerquen, realicen sus compras y sigan apoyando a estos geniales emprendedores que con su talento hacen grande a Gigante.

