La directa relación entre la depilación masculina y la salud mental de los hombres

Datos revelados por MyHuevos, el 97% de las parejas afirman que no estar depilados, es uno de los principales motivos de por qué las parejas evitan tener relaciones sexuales. Esto coincide con que el mercado del cuidado personal en hombres creció en un 11,8% durante el 2023 en Colombia, donde en promedio, un colombiano destinó 230 mil pesos en la compra de estos productos.

El cuidado personal y la belleza masculina están tomando un papel cada vez más relevante en la vida de los hombres en Colombia. Más allá de la estética, la atención a la imagen personal está demostrando tener un impacto profundo en la confianza y bienestar emocional de los hombres.

“La depilación masculina no solo mejora la comodidad y seguridad en uno mismo, sino que también puede potenciar la autoestima y la experiencia sexual. Cuidar nuestro cuerpo nos predispone mentalmente al deseo, permitiendo que estemos más receptivos a los estímulos, ya sean propios, de nuestra pareja o del entorno”, explica Ignacia Rabanal, sexóloga y educadora sexual.

Este cambio en las prioridades, ha impulsado a empresas como MyHuevos a desarrollar productos especializados que no solo cuidan la apariencia física, sino que también contribuyen a una mejor salud mental. “El principal motivo de aumento en depilación masculina ha sido por mejorar su autoestima sexual. De hecho, el 88% de las parejas los prefieren hombres rasurados y el 97% de las parejas, aseguran que el no estarlo podría evitar tener relaciones sexuales”, comenta Dakota Miranda, Cofundadora de My Huevos.

En esta línea, es que My Huevos, hizo el lanzamiento de su último desafío, la rasuradora corporal 4.0, que luego de 3 años de arduo trabajo en diseño, desarrollo, testeo y mejoras, entregan una pieza maestra para varones exigentes. Por lo mismo, se ha consolidado como un actor clave en el cuidado masculino, con productos diseñados para las necesidades del mercado latino, habiendo facturado 6 millones de dólares el 2023. Además de su emblemática rasuradora, la empresa se enfoca en educar a sus clientes sobre autocuidado a través de diversos canales informativos.

Hoy en día, cada vez más hombres se preocupan por su apariencia y bienestar, incluyendo la depilación. Ignacia Rabanal, sexóloga, comenta: “El estereotipo del hombre despreocupado está quedando atrás, especialmente con el aumento de separaciones, donde hombres mayores buscan sentirse seguros al volver al mercado”. Sin embargo, la sexóloga recuerda que “la atracción y el deseo sexual dependen de muchos factores, como la conexión emocional y la comunicación, y la depilación es solo un aspecto más dentro de las preferencias sexuales”.