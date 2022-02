La deuda de Colombia con la salud menstrual

En los últimos años, la lucha de la mujer y el empoderamiento femenino ha involucrado la salud menstrual como un tema clave en la opinión pública, hablando de la falta de equidad o las barreras de las jóvenes en diferentes zonas del país, pero la deuda social es enorme y las brechas siguen ampliándose.

Según un estudio realizado por Unicef en el área rural del Pacífico Colombiano, 1 de cada 4 encuestadas alguna vez había faltado a la escuela por causa de la menstruación. El 28 % faltaban a clases por la incomodidad o el miedo a mancharse.

El 63,7 % de las jóvenes prefieren estar en casa en vez de la escuela por no tener un lugar privado y adecuado para tratar su higiene menstrual.

Más del 30 % de las niñas en edades de desarrollo se sienten incómodas y avergonzadas de hablar sobre la menstruación.

En Colombia, un amplio porcentaje de niñas y adolescentes del territorio rural, se pierden de poder desarrollar sus actividades escolares y extracurriculares debido a que no tienen posibilidades de adquirir productos de higiene femenina, situación que hace que pierdan aprendizajes y momentos únicos de su juventud.

Existen distintos factores que ahondan esta problemática, como la dificultad de acceso a estos productos por la topografía rural del país, o la falta de información sobre la higiene femenina en distintas zonas del territorio tanto en las familias como en las instituciones educativas, dejando a un lado valiosas conversaciones que ayuden a disminuir la pobreza menstrual en Colombia. Las realidades sociales y educativas de la población vulnerable son afectadas por causas como la discriminación, la burla, la exposición e inclusive, la estigmatización, otorgando un valor negativo a la menstruación y creando un tabú en algo tan natural alrededor de los ciclos de la mujer.

Según el estudio de Unicef, la higiene menstrual en las niñas de las escuelas del área rural en el Pacífico Colombiano, en departamentos y municipios como el Chocó, Bagadó, Cauca, Santander de Quilichao, Nariño e Ipiales, 1 de cada 4 jóvenes alguna vez en su vida había faltado a la escuela por causa de la menstruación. El 28 % faltaban a clases por la incomodidad o el miedo a mancharse; el 63,7%, prefieren estar en casa puesto que no se tiene un lugar privado y adecuado para llevar una higiene menstrual; 38,8% prefieren no pasar al tablero, por incomodidad y temor a que exista algún manchado; el 32,3% evita el trato con otras personas; el 45% no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado menstrual; y el 34,8% de las encuestadas aseguraron no saber nada sobre la menstruación antes de la menarquia (primera menstruación).

Para Eduardo Fonseca de P&G Colombia, compañía comprometida con el cuidado femenino, “Hay una necesidad de visualizar la situación para que de esta forma se puedan crear procesos que permitan que la sociedad empiece a reflexionar sobre temas como la condición de pobreza y la relación con la salud menstrual en Colombia. De igual manera, la necesidad de generar mayor educación a la población sobre estos temas para tener una sociedad más informada y crítica al respecto”.

En los últimos años, la lucha de la mujer ha involucrado este tema en la opinión pública, hablando de la falta de equidad en torno a la menstruación o planteando la gratuidad alrededor de la higiene femenina. Incluso, se han sumado distintos movimientos y empresas que abordan el empoderamiento de las mujeres desde este apartado natural, como Always, marca líder mundial de protección femenina, que ha buscado empoderar a millones de jóvenes que pasan por la pubertad, o su primer periodo o el embarazo, momentos que aunque son normales, traen consigo nuevos retos para la cotidianidad femenina.

Always ha sido una de las marcas de P&G enfocadas en impulsar cambios sociales y culturales alrededor del mundo, a través del empoderamiento femenino y facilitando el acceso a productos de cuidado femenino. Ya han donado más de 8 millones de toallas en toda Latinoamérica y es por eso que, con su llegada a Colombia, lanzó la campaña #MasToallitasMenosFaltas, en la cual, por cada paquete de toallas que se vendió en Novaventa, donaron junto a la Fundación Nutresa toallas a niñas y adolescentes que no tienen acceso a las mismas en territorios vulnerables de todo el país.

“En Always, creemos que las niñas y adolescentes que no tienen acceso a productos de cuidado femenino pierden oportunidades educativas y momentos únicos de desarrollar sus amistades. Además no se sienten protegidas, poniendo en riesgo su confianza, dignidad y educación.”, sostiene Eduardo Fonseca de P&G Colombia.

Las niñas y adolescentes en toda Colombia deben tener el acceso y la oportunidad de utilizar un producto para la higiene femenina que les permita ser y decidir como quieran, sin sentirse presas de su periodo, y de ese modo, enfrentar con mayor seguridad y conocimiento su ciclo menstrual.