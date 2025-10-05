La avenida Inés García de Durán, al sur de Neiva, renace

Una inversión de 100 millones de pesos en la restauración de las esculturas, iluminación y limpieza hicieron parte de la recuperación de esta importante zona de la ciudad.

En un esfuerzo conjunto de la Administración Municipal, la avenida Inés García de Durán experimentó una notable recuperación que va más allá de la renovación física y se restablece como el eje simbólico de la identidad neivana.

Las esculturas del Sanjuanero Huilense, iconos de las celebraciones de San Juan y San Pedro, han sido restauradas y recuerdan su papel central en la memoria y la idiosincrasia de la ciudad.

Para el sector cultural liderado por Tania Peñafiel, secretaria de cultura de Neiva, “las estatuas del Sanjuanero son portadoras de un conjunto de saberes, prácticas y símbolos que articulan la vida cultural y cotidiana de Neiva. Evocan la danza, la vestimenta, la música y las historias que se transmiten de generación en generación durante las fiestas de San Juan y San pedro. Su restauración implica, entre otros aspectos, la preservación de un patrimonio inmaterial que configura la identidad de la ciudad: el orgullo de una tradición que convoca a familias, artesanos, bailarines y público de todas las edades”.

Gracias al apoyo y compromiso de la ESIP, la iluminación de las esculturas y de la avenida juega un papel muy importante para brindar visibilidad y seguridad a quienes la visiten.

La iluminación restaurada no solo mejora la estética, sino que también facilita el reconocimiento de las figuras en la oscuridad, permitiendo que los transeúntes puedan apreciar los detalles escultóricos, las texturas y la iconografía tradicional.

María Paula Ninco Lizcano, actual Reina Popular del Bambuco 2025, hizo referencia a la importancia del cuidado de estas figuras: “hago una invitación especial a todos los neivanos a cuidar este maravilloso sitio que representa nuestras tradiciones y nuestro hermoso baile, a mantenerlo limpio y a conservarlo como un ícono de nuestra cultura”.

El éxito de la restauración depende, en gran medida, de la adopción de estas piezas por parte de la comunidad. Se busca fomentar un sentimiento de pertenencia que impulse prácticas de cuidado: limpieza, vigilancia comunitaria y reportes de daños o actos vandálicos.