La alianza que revoluciona la circularidad: Natura transforma más de dos toneladas de aluminio de Nespresso al año para sus cremas de manos de Ekos Castaña

En un mundo que exige soluciones innovadoras frente a la crisis climática, Natura, la marca que ha sido reconocida como la más sostenible del mundo y Nespresso, anuncian una alianza que redefine el concepto de economía circular en América Latina.

A partir de octubre, las cremas hidratantes para manos Ekos Castaña –un producto icónico para Natura– incorporarán aluminio proveniente de cápsulas de café Nespresso recicladas en sus empaques. Estas cremas únicamente podrán conseguirlas en nuestras tiendas y nuestro canal de e-commerce.

La iniciativa no es un gesto simbólico, sino un compromiso concreto: el primer lote de productos utiliza un 10 % de aluminio recuperado de cápsulas, lo que representa más de dos toneladas reaprovechadas. Con esta acción, ambas compañías certificadas como Empresas B demuestran que es posible cerrar el ciclo de los materiales, darles una segunda vida y reducir la presión sobre los recursos naturales.

“La circularidad es la clave para enfrentar los desafíos socioambientales. Esta colaboración muestra que creatividad e innovación pueden transformar residuos en nuevas oportunidades”, afirmó Marina Marcussi, directora de Marketing de Nespresso Brasil.

Natura: la marca más sostenible del mundo

Este anuncio refuerza el liderazgo global de Natura, reconocida en 2023 como la marca de belleza más sostenible del planeta por el índice Dow Jones Sustainability World Index. Con su Visión 2030 – Compromiso con la Vida, Natura busca que el 100 % de sus envases sean reutilizables, reciclables o compostables antes de que termine la década (hoy ya alcanza el 86,2 %).

“En tiempos de emergencia climática, las alianzas son esenciales para regenerar los ecosistemas y crear valor para las comunidades. Este proyecto es una invitación a repensar cómo consumimos y cómo producimos”, señaló Tatiana Ponce, CMO de Natura.

Una visión que inspira

La visión 2050 de Natura plantea un futuro en el que el desarrollo económico y el bienestar humano están ligados directamente al respeto y la regeneración de la naturaleza, razón por la que este modelo invita a repensar la manera en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el entorno, demostrando que es posible construir negocios rentables y prósperos sin agotar los recursos del planeta.

Así, más que una estrategia, se trata de una inspiración colectiva: un llamado a empresas, comunidades y personas para que sean protagonistas de un cambio transformador. La apuesta de Natura es por un futuro regenerativo, donde la innovación, la ciencia y el compromiso con la biodiversidad son los motores de esperanza y acción para las próximas generaciones.

Un modelo que inspira

Este tipo de proyectos son especialmente relevantes para promover la Economía Circular, busca que las empresas implementen modelos sostenibles y reduzcan la disposición de residuos en rellenos sanitarios. Iniciativas como la de Nespresso y Natura muestran que las compañías pueden ser agentes de cambio y acelerar la transición hacia sistemas de producción regenerativos.

Con este movimiento, las dos marcas envían un mensaje claro: la sostenibilidad no es solo una estrategia corporativa, sino un motor de innovación y competitividad. Y sobre todo, una oportunidad para que los consumidores elijan productos que cuidan de su bienestar y del planeta.