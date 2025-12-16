La Agencia Nacional de Tierras abre la segunda convocatoria del programa Sembrando Vida

Organizaciones campesinas podrán postular proyectos productivos de ciclo corto con cofinanciación de hasta el 80%.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informa a las comunidades rurales beneficiarias de la Reforma Agraria y a la opinión pública que se encuentra abierta la segunda convocatoria del programa Sembrando Vida, una estrategia orientada a fortalecer los proyectos productivos en las fincas entregadas por la entidad en todo el país.

Esta nueva fase está dirigida a organizaciones campesinas interesadas en poner en marcha iniciativas productivas en predios adjudicados por la ANT a través del Fondo Nacional de Tierras o en el marco de las territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1322 de 2024.

Para esta convocatoria, la ANT dispone de una bolsa cercana a los $130 mil millones, recursos destinados a impulsar proyectos productivos de ciclo corto, con una duración máxima de 12 meses, que contribuyan al incremento de los ingresos rurales, el arraigo en el territorio y la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas.

De acuerdo con los términos de la convocatoria, la Agencia cofinanciará hasta el 80 % del valor total de cada proyecto, mientras que las organizaciones postulantes deberán aportar como contrapartida mínimo el 20 % restante, para lo cual podrán acceder a líneas de crédito subsidiadas por el Gobierno nacional. Asimismo, la ANT acompañará la estructuración de los proyectos que resulten seleccionados.

Las iniciativas deberán desarrollarse exclusivamente en:

Fincas para la Reforma Agraria, correspondientes a predios entregados por la ANT durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, conforme a la Resolución No. 202510003509636.

Territorialidades campesinas, es decir, Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios constituidos por la ANT, según la Resolución No. 202510003511206.

Las organizaciones interesadas pueden consultar los requisitos de participación y realizar su proceso de registro para postularse como beneficiarias del programa Sembrando Vida en el siguiente enlace:

👉 https://sit.ant.gov.co/SeguimientoSSIT/Cofinanciacion_Iniciativa_Productiva.aspx

¡Seguimos avanzando por un campo más justo y productivo!

#ConDignidadCumplimos