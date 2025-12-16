Actualidad

La Agencia Nacional de Tierras abre la segunda convocatoria del programa Sembrando Vida

TSM Noticias
Organizaciones campesinas podrán postular proyectos productivos de ciclo corto con cofinanciación de hasta el 80%.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informa a las comunidades rurales beneficiarias de la Reforma Agraria y a la opinión pública que se encuentra abierta la segunda convocatoria del programa Sembrando Vida, una estrategia orientada a fortalecer los proyectos productivos en las fincas entregadas por la entidad en todo el país.

Esta nueva fase está dirigida a organizaciones campesinas interesadas en poner en marcha iniciativas productivas en predios adjudicados por la ANT a través del Fondo Nacional de Tierras o en el marco de las territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1322 de 2024.

Para esta convocatoria, la ANT dispone de una bolsa cercana a los $130 mil millones, recursos destinados a impulsar proyectos productivos de ciclo corto, con una duración máxima de 12 meses, que contribuyan al incremento de los ingresos rurales, el arraigo en el territorio y la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas.

De acuerdo con los términos de la convocatoria, la Agencia cofinanciará hasta el 80 % del valor total de cada proyecto, mientras que las organizaciones postulantes deberán aportar como contrapartida mínimo el 20 % restante, para lo cual podrán acceder a líneas de crédito subsidiadas por el Gobierno nacional. Asimismo, la ANT acompañará la estructuración de los proyectos que resulten seleccionados.

Las iniciativas deberán desarrollarse exclusivamente en:

  • Fincas para la Reforma Agraria, correspondientes a predios entregados por la ANT durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, conforme a la Resolución No. 202510003509636.
  • Territorialidades campesinas, es decir, Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios constituidos por la ANT, según la Resolución No. 202510003511206.

Las organizaciones interesadas pueden consultar los requisitos de participación y realizar su proceso de registro para postularse como beneficiarias del programa Sembrando Vida en el siguiente enlace:

👉 https://sit.ant.gov.co/SeguimientoSSIT/Cofinanciacion_Iniciativa_Productiva.aspx

¡Seguimos avanzando por un campo más justo y productivo!

#ConDignidadCumplimos

