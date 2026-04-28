KAYAK lanza la herramienta Resumen de precios de vuelos para ayudar a los viajeros a monitorear la evolución de las tarifas aéreas

Con actualizaciones semanales, la herramienta muestra cómo evolucionan los precios promedio de los vuelos semana a semana y año tras año, para viajes nacionales e internacionales.

KAYAK, un buscador de viajes líder, lanza su Resumen de precios de vuelos, una herramienta que muestra cómo evolucionan los precios promedio de los vuelos desde Colombia a destinos nacionales e internacionales, con comparativas semana a semana y año tras año.

A partir de datos de búsqueda de KAYAK y actualizaciones semanales todos los martes, la herramienta ofrece a los viajeros una visión clara de cómo factores como la estacionalidad, el costo del combustible y tendencias macroeconómicas pueden impactar en las tarifas aéreas, para que puedan planificar y reservar con más confianza.

Figura 1: Tendencias de precios de vuelos nacionales internacionales

El Resumen de precios de vuelos incluye:

Tendencias semanales de precios de vuelos: una visión completa de cómo evolucionan semana a semana los precios promedio de los vuelos para viajes desde Colombia a destinos nacionales e internacionales.

una visión completa de cómo evolucionan semana a semana los precios promedio de los vuelos para viajes desde Colombia a destinos nacionales e internacionales. Contexto año a año: comparaciones con 2025 para contextualizar los precios promedio actuales y ver cómo se comparan con el mismo periodo del año anterior.

comparaciones con 2025 para contextualizar los precios promedio actuales y ver cómo se comparan con el mismo periodo del año anterior. Precios de vuelos por regiones y por destino: una vista de cómo varían las tarifas aéreas para viajar desde Colombia a diferentes regiones del mundo y a algunos de los destinos nacionales e internacionales más populares entre los viajeros colombianos.

Figura 2: Tendencias de precios de vuelos por región del mundo

Los datos reflejan las tendencias de los precios promedio de los vuelos desde la primera semana de enero de 2026 y de 2025, para fechas de viaje durante las 12 semanas siguientes.

Qué observa KAYAK

Los precios promedio de los vuelos a destinos nacionales disminuyeron desde principios de enero hasta finales de febrero, seguido de una recuperación hacia finales de marzo. A pesar de este aumento, los precios se mantienen por debajo de los niveles de 2025. A comienzos de abril, se observa nuevamente una ligera disminución.

disminuyeron desde principios de enero hasta finales de febrero, seguido de una recuperación hacia finales de marzo. A pesar de este aumento, los precios se mantienen por debajo de los niveles de 2025. A comienzos de abril, se observa nuevamente una ligera disminución. Los precios promedio de los vuelos a destinos internacionales muestran un incremento general desde principios de enero hasta comienzos de abril. En 2026, los precios aumentan con algunas fluctuaciones, superando brevemente los niveles de 2025 a inicios de marzo, pero manteniéndose por debajo del año anterior en la mayoría de las semanas.

“Las tendencias de tarifas aéreas están evolucionando de forma distinta según la ruta: mientras que en algunas suben, como en el caso de los vuelos con destino a Madrid, España, en otras los precios bajan”, señaló Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK para Colombia. “Por ejemplo, los vuelos a destinos como Santiago, Chile; Punta Cana, República Dominicana; y Buenos Aires, Argentina siguen por debajo del precio promedio registrado en 2025. Analizar cómo cambian los precios semana a semana puede ayudar a los viajeros a tomar decisiones más informadas sobre cuándo y adónde viajar”.

Consejos de KAYAK para ahorrar dinero

A medida que las tendencias de los precios promedio de los vuelos evolucionan, los viajeros pueden estar valorando distintas formas de llegar a su destino. Para facilitar la planificación, KAYAK también ofrece otras herramientas que ayudan a los viajeros a encontrar y conseguir los mejores precios.