Karol G apareció de sorpresa en el concierto de Alicia Keys en Colombia

Karol G apareció de sorpresa en el concierto de la neoyorquina en Colombia, interpretó inicialmente su canción, Mañana Será Bonito, y luego acompañó a Alicia Keys a interpretar su icónica canción No One.

La artista estadounidense ya había sorprendido en otros países, compartiendo escenario con artistas como Cazzu en Argentina, con la rapera Anita Tijoux en Chile, entre otros; lo que tenía a la espera a los asistentes de quien sería el invitado en Colombia.

Sobre el concierto

Goyo abrió el concierto, cantó algunas de sus canciones y homenajeó a Shakira con una versión de Antología. Alicia Keys salió a las 9:10 p.m. Cabe resaltar que este fue su primer concierto en Colombia.

“Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche con ustedes, he esperado este momento, quiero agradecer por su energía esta noche”, dijo.

Alicia repasó los temas de discos como The Element of freedom, The Diary of Alicia Keys, Keys II, Here y Songs in A Minor. Recordó esas canciones en español en las que ha colaborado como Calma de Pedro Capó y Looking for Paradise de Alejandro Sanz, así como un par de melodías ajenas que tocó su banda: la latina I like it y Mi gente de J Balvin, mientras le daban tiempo a ella de cambiar de espacio en el escenario para ubicarse en una tarima en la parte de atrás del escenario con un piano y elementos de mezcla de DJ, con los que mostró al público dos versiones distintas de algunas de sus canciones para que los asistentes eligieran cuáles les gustaban más.

En ese lugar llegó el momento de cantar el famoso himno a su ciudad natal, la canción Empire State of Mind y en medio de la canción cruzó la platea hasta el escenario principal ante la euforia de los fanáticos.

El momento de la cantante Karol G, llegó cuando Alicia hizo la invitación al escenario y sonaron las primeras notas de Mañana será bonito, para luego cantar No One, de Alicia Keys.

Esta gira de Alicia Keys por América Latina termina en México, con dos espectáculos programados el 14 y 17 de mayo.