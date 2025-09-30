Jóvenes que construyen un Huila Grande con talento, liderazgo e innovación

Seis jóvenes del Huila recibieron el Galardón Excelencia a la Juventud Huilense, distinción creada en la Ordenanza 057 de 2022 que premia el talento en deporte, arte, cultura, medio ambiente, innovación, liderazgo y trayectoria.

El evento, que se realizó en Neiva, estuvo liderado por Angélica Arteaga, secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social, y contó con la presencia del Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera quien destacó el papel fundamental de la juventud en la transformación social del territorio.

“La juventud huilense es ejemplo de talento, innovación y liderazgo. Este galardón es un homenaje a quienes construyen futuro desde sus territorios y nos inspiran como departamento. Lo vimos en escenarios como FICCA, donde jóvenes emprendedores y creadores demostraron que son capaces de liderar con ideas y proyectos”, señaló el mandatario.

Por su parte, la secretaria Angélica Arteaga resaltó el respaldo institucional a estos procesos: “Este galardón es una forma de decirles a nuestros jóvenes que no están solos. Desde la institucionalidad seguimos acompañando sus sueños, porque sabemos que en ellos está el motor del progreso regional. Hemos trabajado durante todo el año para incentivar a la juventud, y aunque a veces no es fácil lograr su participación, hoy podemos decir con orgullo que este proceso ha dado frutos. Este reconocimiento es también un reflejo de la constancia y de la confianza en que la juventud huilense tiene la capacidad de transformar su territorio”.

Ganadores que inspiran

La primera edición del Galardón Excelencia a la Juventud Huilense reconoció a seis jóvenes en distintas áreas, mostrando que el talento huilense se expresa de muchas formas: en el deporte, la cultura, el cuidado del medio ambiente, la innovación, el liderazgo comunitario y una trayectoria de vida dedicada a la juventud.

Deporte – Martín Esteban Perdomo Serrato

Arte y Cultura – Alexander Fernando Valderrama

Medio Ambiente y Sostenibilidad – José David Achipi Guzmán

Innovación y Emprendimiento – Víctor Alfonso Torres Saldaña

Liderazgo Juvenil – Sara Victoria Perdomo

Trayectoria – Mario Alejandro Cuenca Méndez

Estímulos al esfuerzo juvenil

Cada galardonado recibió un trofeo, un certificado oficial y un estímulo económico equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como muestra de respaldo a sus proyectos y motivación para seguir trabajando en estos desde los que aportan a la construcción del territorio.

Este incentivo económico termina convirtiéndose, en un impulso para que los proyectos tengan continuidad y puedan escalar a mayor nivel, generando más impacto social, ambiental y cultural en el Huila.