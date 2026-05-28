Jóvenes multiplicadores de derechos humanos alcanzan a más de 3 mil personas en el Huila

Más de 550 jóvenes de Neiva, Aipe y Villavieja han liderado 600 ejercicios, que incorporan herramientas metodológicas relacionadas con derechos humanos, construcción de paz y convivencia.

Un total de 3.023 personas han sido impactadas a través de los espacios de multiplicación lideradas por jóvenes del capítulo de Derechos Humanos del programa Jóvenes PAZíficos, desarrollado por Ecopetrol y Somos Capazes.

Este resultado evidencia el alcance y la apropiación de este proceso pedagógico en los municipios de Neiva, Aipe y Villavieja. En estos territorios, los jóvenes han asumido un rol protagónico al liderar espacios de diálogo, reflexión y aprendizaje en sus comunidades para promover conversaciones sobre derechos humanos, convivencia, inclusión, resolución pacífica de conflictos y construcción de paz.

A la fecha, más de 550 jóvenes multiplicadores han liderado 605 ejercicios en instituciones educativas, hogares, escenarios deportivos y espacios comunitarios. Estos encuentros se consolidan como uno de los componentes más valiosos del programa.

Las multiplicaciones son espacios de réplica y liderazgo juvenil en los que los participantes comparten conocimientos y aprendizajes adquiridos durante su formación, mediante metodologías participativas, actividades pedagógicas y conversaciones cercanas que permiten abordar estos temas desde un lenguaje accesible y conectado con las realidades de sus comunidades.

Este ejercicio impulsa a los jóvenes a convertirse en agentes de transformación social, fortalece su capacidad de incidencia y promueve espacios de diálogo que aportan al tejido social en sus territorios.

A través del programa Jóvenes PAZíficos, Ecopetrol ha acompañado a más de 1.500 jóvenes, entre los 14 y 17 años, en el desarrollo de competencias para la convivencia, el liderazgo y la construcción de proyectos de vida, aportando a la formación de una generación comprometida con la construcción de paz en sus territorios.

“Estamos logrando resultados significativos para la construcción de una paz territorial y para el cierre de las brechas sociales y la transformación territorial. Desde Ecopetrol estamos convencidos que para ser el corazón que impulsa Colombia debemos trabajar de la mano de nuestros jóvenes”, señaló Juan Sebastian Rivera, coordinador Social Sur de Ecopetrol.

“Ya al terminar esta fase siento mucha emoción y gratitud hacia el programa porque ha sido un proceso muy bonito en el que hemos podido aprender muchas cosas, también hemos podido compartir con muchas personas y el compartir con Ecopetrol siento que fue un logro muy grande, ya que podemos mostrarle a entidades como nosotros como jóvenes podemos aprender y también ser el futuro del país”, afirmó Eliana Perdomo Córdoba estudiante de la institución educativa Atanasio Girardot.

Con estos avances, Ecopetrol reafirma su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo juvenil y la promoción de iniciativas orientadas a la construcción de paz y al desarrollo social sostenible en las comunidades.