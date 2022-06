Viral: Joven resuelve en tiempo récord tres cubos de Rubik mientras hace malabares

El impactante vídeo de un joven que resuelve en tiempo récord tres cubos de Rubik mientras hace malabares

Este joven colombiano tardó cuatro minutos y 31,01 segundos en resolver tres cubos de Rubik mientras hacía malabares. Además, compitió contra sí mismo, debido a que el récord anterior fue también suyo, en el que tardó cuatro minutos y 52,43 segundos.

Para lograr esto, estuvo entrenando durante dos años, tiempo que coincidió con el confinamiento provocado por la Covid-19, por lo que tuvo horas de sobra para practicar.

Además, antes de convertirse en una estrella de este ranking, dijo: «Significaría mucho para mí, ya que sería el primer récord mundial de Colombia, tanto de malabares como de speedcubing, y sería genial ser la primera persona en lograrlo».

