Íquira consolida su primer Grupo de Monitoreo Comunitario

El Grupo de Monitoreo “Briodiverso” está conformado por campesinos, jóvenes, líderes ambientales y pobladores de la zona urbana y rural de Íquira, quienes se unieron para implementar acciones de conservación en su territorio.

Con la consigna: “Un territorio que conserva es un territorio que vive”, se consolidó en el municipio de Íquira el primer Grupo de Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad, denominado Briodiverso.

Apoyados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, este grupo de monitoreo comunitario se conformó por 15 personas entre campesinos, jóvenes, líderes ambientales y habitantes rurales, con el propósito de conocer, registrar y conservar los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad del territorio iquireño.

Además, su apuesta es la protección de especies focales presentes en la zona, entre las que se destacan el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), la Danta de Montaña (Tapirus pinchaque), el Águila Real de Montaña (Spizaetus isidori) y el Venado de Páramo (Mazama rufina), así como diversas especies de fauna altoandina.

“Este nuevo grupo de monitoreo comunitario surge del compromiso de la comunidad por conservar los recursos naturales de su territorio, especialmente las especies de fauna silvestre con las que conviven”, dio a conocer Katherine Arenas, bióloga de la CAM.

La profesional de la autoridad ambiental indicó que lo destacado es que estos grupos están integrados por habitantes de áreas de importancia ecológica, quienes cuentan con conocimientos empíricos sobre la biología y ecología de las especies, lo cual hace indispensable su participación en los procesos de monitoreo y conservación.

“La consolidación del Grupo de Monitoreo Briodiverso permite fortalecer la articulación comunitaria en un territorio clave para la conectividad ecológica y la protección de especies emblemáticas del Macizo Colombiano”, resaltó la bióloga.

Conformación del grupo

Para Yilander Chantre, líder del grupo, las acciones que vienen realizando desde meses atrás, como recorridos, instalación de cámaras trampa y reconocimiento de rastros, nacen del compromiso por proteger las distintas formas de vida presentes en Íquira y por identificar especies en estado de amenaza que requieren especial atención.

“Estamos dando forma a un grupo donde convergen saberes, experiencias y vocaciones, creando espacios que nos permiten aprender juntos y reafirmar nuestro compromiso con la observación y conservación de la biodiversidad del territorio, bajo la convicción de que “Un territorio que conserva es un territorio que vive”, afirmó Chantre.

Conservar áreas estratégicas

La conformación del grupo se consolidó gracias al interés colectivo por conservar las áreas de importancia estratégica del municipio, en especial el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas – Ojo Blanco y la Reserva Natural Tarpeya, como también el área colindante del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, ecosistemas donde se han registrado especies de alto valor ambiental como la danta de montaña, de la cual se obtuvo el primer registro histórico para el municipio mediante cámaras trampa instaladas por el grupo.

Estrategia de conservación

La CAM, en el marco del Plan de Conservación de Especies Amenazadas, ha adelantado actividades enfocadas en la preservación de especies sombrilla como el Oso de Anteojos, la Danta de Montaña, el Cocodrilo del Magdalena y el Águila Real de Montaña.

A través de espacios de educación ambiental, procesos comunitarios y jornadas de capacitación, se han identificado líderes y comunidades comprometidas con la protección de la fauna silvestre, lo que ha permitido conformar los diferentes Grupos de Monitoreo Comunitario del departamento.

Desde el año 2012, la CAM ha consolidado 25 grupos de monitoreo, integrados por 309 participantes, incluyendo ahora al grupo Briodiverso del municipio de Íquira.