Inversión de más de $1.400 millones en acueducto y alcantarillado transformará la vida en Granjas Comunitarias y Quintas de San Luis

Con una inversión que supera los 1.400 millones de pesos, Las Ceibas EPN, le dará fin a un serio problema de salud pública que tenían en esos dos sectores del norte de la capital huilense, durante más de 40 años. Los trabajos van a buen ritmo, generando confianza en la comunidad.

Se trata de obras de mejoramiento de la calidad de vida de unos sectores poblacionales que por años permanecieron sin la atención de las administraciones municipales de turno, pero que en esta ocasión han contado con el respaldo tanto de Las Ceibas, como de la administración municipal.

En el caso de Granjas Comunitarias, el gerente de Las Ceibas EPN, dijo que se ha intervenido una importante zona que requería con urgencia resolver un problema de salud pública que ya se tornaba insostenible. La obra avanza ya en un 30% de ejecución.

“Son más de 220 metros lineales de construcción de redes de acueducto y alcantarillado que van a dar una solución muy solicitada. La solución está dirigida a 24 viviendas que no contaban con los debidos pozos sépticos y que, por no contar con ellos, han venido causando una afectación ambiental y de salud pública. Desde el mes abril se inició el desarrollo del proyecto, se establecieron los presupuestos. Estamos invirtiendo más de 300 millones de pesos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector del norte de Neiva”, señaló Andrés Eduardo Charry Guilombo, gerente de Las ceibas.

Por su parte, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, destacó la importancia de este proyecto que sin lugar a duda es un aporte al desarrollo de una comunidad necesitada.

“En Granjas comunitarias se venía presentando un serio problema que ya empezamos a solucionar. Se están instalando las respectivas acometidas que van a permitir un manejo adecuado de los desechos orgánicos. Se ha instalado una tubería de 10 pulgadas, suficiente para evacuar y dar el manejo respectivo. Esta solución es un viejo anhelo, que esperamos poner al servicio en 45 días, porque le estamos haciendo un riguroso control a los contratistas, para que cumplan con las obras en los plazos establecidos”, señaló el mandatario de la capital huilense.

Quintas de San Luis

Igualmente, las autoridades destacaron la inversión de 1.100 millones pesos, en obras de restitución de acueducto y alcantarillado en el barrio Quintas de San Luis, un proyecto muy importante que presenta a la fecha un 70% de su ejecución.

Este es un sector que venía solicitando la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, con una inversión de 1.100 millones de pesos.

“Es una gran obra que ayudará a dejar atrás los malos olores y contribuirá a que la comunidad viva muchos mejor. Los habitantes venían solicitando la atención de la administración municipal y por eso hemos hecho los esfuerzos en conjunto con Las Ceibas EPN de resolver esta problemática tan sentida para la comunidad de esta zona de nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Neiva Germán Casagua Bonilla.

Tanto la compañía de servicios públicos, al igual que la Alcaldía de Neiva, anunciaron que continuarán haciendo intervenciones en distintos puntos de la ciudad, con el fin de avanzar, modernizar y garantizar que la ciudadanía y las comunidades puedan contar con obras de alto impacto que repercutan en su bienestar a todos los niveles.