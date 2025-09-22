Intervenciones viales llegan a más barrios de Neiva para mejorar la movilidad y la seguridad

Calles más seguras, movilidad más fluida y barrios que recuperan la tranquilidad de transitar por sus vías.

Ese es el impacto que están generando los recientes trabajos de recuperación vial que adelanta la Secretaría de Vías e Infraestructura en distintos sectores de Neiva, donde muchas familias se benefician a diario con la mejora de los tramos intervenidos.

Actualmente, dos cuadrillas trabajan de forma simultánea en varios sectores estratégicos, interviniendo puntos que durante años habían generado dificultades para conductores y peatones:

Calle 33 entre carrera 16 y 17, barrio Villa Milena.

Carrera 30 entre calle 1 Este y 1H, barrio Panorama.

Carrera 7 entre Av. Circunvalar y calle 2 Sur, entre carreras 7 y 5.

Calle 1D Sur entre carreras 28 y 26, barrio Las Acacias.

Calle 2 Sur entre carreras 7 y 5 Sur.

Estas labores no solo mejoran la circulación de vehículos y el transporte público, sino que también impactan directamente la vida cotidiana de las comunidades, al brindar mayor seguridad a los peatones, reducir el riesgo de siniestros y contribuir al cuidado de los vehículos que antes resultaban afectados por el deterioro de la malla vial.

Estos avances son el resultado de una labor cercana a la comunidad, que identifica los sectores más críticos y prioriza las obras que devuelven la confianza en el espacio público y aportan al bienestar de las familias.

En los próximos días, los trabajos continuarán en diferentes barrios, buscando que cada vez más neivanos puedan disfrutar de calles en mejores condiciones para su movilidad y seguridad.