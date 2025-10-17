Inició demolición controlada del Monumento 14 en el Cementerio Central de Neiva

Los diseños, estudios arquitectónicos y estructurales de la nueva construcción ya fueron entregados por la Alcaldía de Neiva al ministerio del Interior para la gestión de recursos de la nueva obra.

Dentro de la medida cautelar que posee el Cementerio Central desde el año 2019 y después de un año largo de este proceso, que ha vinculado a entidades como la Alcaldía de Neiva, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Parroquia Inmaculada Concepción, Medicina Legal entre otras, las labores humanitarias culminaron el 26 de septiembre con la recuperación de 210 cuerpos.

Por su parte la Alcaldía de Neiva, liderada por Germán Casagua Bonilla, manifestó el interés de apoyar la demolición del Monumento 14 debido a las fallas estructurales que presentaba y la cual ya inició de manera controlada.

“En esta zona se pretende construir un nuevo Monumento 14, del cual ya se tienen los estudios y diseños de la nueva obra para dignificar la vida de las víctimas y como un hecho de Memoria Histórica y de un acto de No Repetición en el marco del conflicto armado”, manifestó Jorge Lozano Mestre, Secretario de Paz y Derechos Humanos.

Asimismo, hacen parte de este proceso de demolición, el cual termina mañana, y según el Auto 318, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, determinó que un grupo de comparecientes apoyaran con labores de recolección de escombros, los cuales serán dispuestos en el relleno sanitario, limpieza del lote donde se lleva a cabo la intervención, como parte de la responsabilidad de los actos que cometieron en el marco del conflicto armado.