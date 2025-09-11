Inició Colombia 4.0 – Territorios Digitales, 15 años de innovación y tecnología

Hoy comenzó en Neiva Colombia 4.0 – Territorios Digitales, el evento más importante de innovación y tecnología del país, que celebra 15 años llevando la transformación digital a los territorios, durante dos días, la capital huilense se convierte en el anfitrión del conocimiento, el emprendimiento y el talento local, con una agenda gratuita y de alto impacto para toda la región.

El evento, organizado por el Ministerio TIC y apoyado por la Gobernación del Huila se desarrolla el 11 y 12 de septiembre en el Club Comfamiliar Los Lagos, como parte de un recorrido nacional que llega a 11 regiones de Colombia con el objetivo de descentralizar el acceso a la tecnología y reducir la brecha digital.

“Con muchísimo éxito y una gran participación avanza Colombia 4.0 2025 en nuestro departamento, celebramos que esta estrategia del Ministerio de las TICS que está cumpliendo 15 años, se realice por primera vez en nuestro departamento”, destacó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo Jorge Andrés Gechem Artunduaga.

En Neiva, los asistentes ya disfrutan de conferencias, talleres y espacios de conexión en torno a temas como inteligencia artificial, videojuegos, FinTech, ciberseguridad y tecnologías emergentes, fortaleciendo el ecosistema digital desde el corazón del Huila.

“Estamos buscando que la industria digital se fomente, se desarrolle para que podamos tener una transformación digital de todo el sector productivo, tenemos conferencias, actividades de experiencias tecnológicas, creamos experiencias de relacionamiento institucional”, explicó Andrés Galindo, subdirector de la industria TI del Ministerio TIC.

Con la participación de más de 300 conferencistas nacionales e internacionales a nivel nacional y el apoyo de aliados estratégicos como gobernaciones, alcaldías, universidades y gremios, Colombia 4.0 ofrece espacios de formación y relacionamiento únicos, entre ellos se destacan el Sinergia Fest, la Muestra Comercial y la Zona de Talento TI, escenarios que buscan abrir oportunidades de empleo y emprendimiento en la región.

La entrada al evento es gratuita y abierta al público, con cupos aún disponibles para quienes deseen registrarse y ser parte de esta gran experiencia tecnológica.

👉 Consulta la agenda oficial e inscríbete en www.col40.co