Inicia Toque de Queda para menores, sancionatorio en Neiva

Desde este 1 de octubre los menores de 18 años que estén en sitios públicos y privados abiertos al público en las comunas 6, 8, 9 y 10 desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. serán conducidos a las autoridades competentes para restablecer sus derechos, mientras que a sus padres o acudientes se les impondrá un comparendo equivalente a $729.200.

La Alcaldía de Neiva entregó un balance positivo de la implementación del toque de queda para menores de edad en la ciudad, medida que durante su primer mes de pedagogía y sensibilización logró una reducción del 32% en los delitos de alto impacto.

Según el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara Castro, la estrategia fue acogida de manera voluntaria y positiva por la mayoría de los padres de familia y la comunidad en general.

A través de la Caravana de la Infancia y la Convivencia, se adelantaron controles en las comunas 6, 8, 9 y 10, donde se identificaron 35 jóvenes que infringieron la norma, algunos por desconocimiento, otros mientras participaban en actividades deportivas o sociales, y algunos más vinculados al consumo de sustancias psicoactivas.

Inicio del régimen sancionatorio

Tras culminar la fase pedagógica, desde este 1 de octubre inicia la aplicación del régimen sancionatorio. Es decir que todo menor de 18 menor que sea sorprendido en dichas comunas entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. será puesto a disposición de las autoridades y se le restablecerá sus derechos, mientras que a sus padres, acudientes o representantes legales se les impondrá un comparendo equivalente a $729.200.

En los casos en que los acudientes no puedan ser ubicados, el menor será trasladado a un hogar de paso y posteriormente remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que iniciará el proceso de restablecimiento de derechos y verificación de condiciones de riesgo.

Protección y prevención

El toque de queda tiene como propósito fundamental proteger a niños, niñas y adolescentes, garantizar la sana convivencia y evitar que se expongan a riesgos en espacios públicos o privados abiertos al público durante horas de la madrugada.

“Esta medida, toque queda, busca proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, garantizar la sana convivencia, pero sobre todo retirarlos de la exposición del riesgo en que están inmiscuidos cuando transitan en las calles y a altas horas de la madrugada por los sitios espacios públicos o espacios privados abiertos al público. Ayúdenos para que entre todos tengamos una seguridad y una convivencia más justa, más sana”, expresó el secretario de Gobierno.