¿Influenza o Covid-19?: reconozca los virus para su adecuado manejo con testeo y vacunación

En el país se han registrado más de 72.000 hospitalizaciones y más de 8.700 ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) este año causado por las Infecciones Respiratorias Agudas[1]. Expertos recomiendan medidas de autocuidado como la vacunación contra la influenza y el testeo diferenciado.

La vacunación contra la influenza ya se encuentra disponible en Colombia para los grupos poblacionales priorizados.

Colombia atraviesa una tendencia de aumento en casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) explicado, entre otras cosas, por los cambios bruscos de temperatura que favorecen la propagación de virus como la influenza.

De hecho, a abril del 2025, el país reportaba más de 1 millón 700 mil casos en consultas externas y urgencias, según el Instituto Nacional de Salud (INS), con una variación al alza de casi el 10% de nuevos casos entre la semana epidemiológica 10 a la semana 14 [2].

En lo que respecta a la influenza, aunque normalmente se confunde con un resfriado común, es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones importantes de salud y hospitalización, especialmente a poblaciones vulnerables como lo son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con enfermedades crónicas. En Colombia, por ejemplo, se han registrado más de 72.000 hospitalizaciones y 8.700 ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) este año[3].

Bajo este contexto, los expertos coinciden en la importancia del autocuidado a través de medidas como el testeo diferenciado y la vacunación para prevenir la infección y disminuir sus efectos en la salud pública. “Las personas sanas pueden contraer gripe y, sin saberlo, contagiar a quienes son más susceptibles a complicaciones. De ahí, la importancia de vacunarse para reducir la transmisión y fortalecer la protección comunitaria; y del testeo diferenciado para tomar medidas a tiempo”, señaló el Dr. Álvaro Rojas, director Médico de Abbott en Latinoamérica.

Nuevas tecnologías que facilitan el autocuidado

Debido a la diversa cantidad de enfermedades respiratorias virales que circulan y la similitud en síntomas, se han desarrollado herramientas de diagnóstico rápido que ayudan a identificar con mayor precisión qué enfermedad viral se está atravesando y así tomar decisiones de tratamiento mejor informadas.

Uno de los dispositivos recientemente introducidos en Colombia a través de farmacias es una auto-prueba que, en 15 minutos, detecta influenza A, influenza B, y virus de la COVID-19, usando un hisopo nasal. Este dispositivo, llamado Panbio Covid-19/Flu A&B, lo puede utilizar la misma persona con sospecha de infección en un entorno privado, y así tomar decisiones como buscar asesoría médica y protegerse para no propagar el virus a sus personas cercanas.

“En caso de presentar síntomas o de tener un resultado positivo al usar esta tecnología, es clave consultar con un profesional de la salud para obtener un tratamiento acorde con el virus en cuestión”, indicó el Dr. Oscar Guerra, director Médico de la línea de Diagnósticos Rápidos en Abbott para Latinoamérica. “De esta manera, sacamos el mayor provecho a estos avances tecnológicos para protegernos y cuidar de quienes más queremos”, agregó.

¿Qué tener en cuenta sobre la vacunación y otras formas de protección?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación es la forma más eficiente y sostenible para reducir el riesgo de contraer la influenza, y si se presentara, los síntomas deberían ser menos graves, puesto que la vacuna refuerza el sistema inmunitario para defenderse del virus.

Lo anterior, puesto que la influenza no es lo mismo que una gripe común. Por ejemplo, en los adultos mayores, la vacunación reduce la mortalidad por cualquier causa hasta en un 50% [4], mientras que, las personas con diabetes que están vacunadas experimentan hasta un 79% menos de hospitalizaciones que las no vacunadas [5].

Es importante considerar que si se cuenta con la vacunación del covid-19, no se está protegido contra la influenza. La similitud de los síntomas puede dificultar su diferenciación, pero no son lo mismo y requieren un cuidado y vacunación específicos.

“La influenza puede impactar a cualquiera independientemente de su edad, incluso, se estima que entre 3 y 5 millones de personas en el mundo desarrollan una gripe grave cada año[6]. Por eso, se recomienda la vacunación para todos los grupos poblacionales, especialmente, para aquellos que puedan desarrollar más complicaciones”, afirmó el Dr. Rojas.

Además de la vacunación y el testeo, existen otras medidas sencillas de autocuidado como lavarse las manos con regularidad, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto con otras personas cuando se presentan síntomas como tos, dolor de garganta o secreción nasal para ayudar a limitar la propagación del virus y mantener la salud de todos.

