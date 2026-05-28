INFIHUILA impulsa el emprendimiento en La Plata, con el inicio de la Fase de Inversión para Beneficiarios

Más de 50 emprendedores participaron en esta jornada liderada por la gerente Cielo Ortiz Serrato, la Secretaría de Desarrollo Económico y el equipo técnico de la entidad.

En un importante paso para el fortalecimiento económico y productivo del occidente del departamento, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico dio inicio oficial a la fase de inversión dirigida a emprendedores del municipio de La Plata, beneficiarios de esta convocatoria que busca impulsar el crecimiento empresarial y generar nuevas oportunidades para las comunidades huilenses.

La jornada estuvo liderada por la gerente de la entidad, Cielo Ortiz Serrato y la Jefe de Fondos, Carol Salazar, acompañada por el equipo integral de profesionales de INFIHUILA para coordinar el desarrollo técnico y estratégico de este proceso, orientado al fortalecimiento de las unidades productivas locales.

Más de 50 beneficiarios participaron activamente en este encuentro, donde se adelantó la socialización sobre el correcto uso, cuidado y administración de las herramientas y materias primas entregadas, promoviendo la sostenibilidad de los emprendimientos y el aprovechamiento eficiente de los recursos asignados.

Durante la actividad, también se desarrolló un espacio de sensibilización enfocado en el papel de los emprendedores como actores fundamentales para dinamizar la economía regional y aportar al desarrollo social del departamento.

La gerente de INFIHUILA, Cielo Ortiz Serrato, destacó la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas que generan impacto directo en las comunidades.

“Hoy seguimos ratificando nuestro compromiso con los emprendedores huilenses. Desde INFIHUILA y por directriz del señor gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera, creemos en el talento, la capacidad y el esfuerzo de nuestra gente, por eso seguimos llevando herramientas y oportunidades que permitan fortalecer las unidades productivas y transformar la economía regional”, expresó la directiva.

Por último, señaló que este proceso no solo contempla la entrega de herramientas, sino también el acompañamiento técnico y pedagógico para garantizar el crecimiento sostenible de cada iniciativa productiva.