Incautan cerca de una tonelada de marihuana, que iba rumbo a Bogotá

La sustancia fue acondicionada con materiales especiales, para evadir los controles policiales; la oportuna reacción de los uniformados permitió descubrir esta nueva modalidad de transporte ilícito.

La Policía logró en las últimas horas, un contundente resultado con la incautación, de cerca de una tonelada de marihuana, la cual era transportada mediante una ingeniosa modalidad de camuflaje, al interior de aparentes rollos de plástico.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Íquira, donde los uniformados observaron una camioneta tipo platón carpada, que se encontraba abasteciendo combustible. El comportamiento nervioso de su conductor, ante la presencia policial, levantó sospechas, motivo por el cual intentó huir del lugar, siendo interceptado metros más adelante.

Durante la inspección, los policías hallaron 20 rollos de plástico de aproximadamente 1,50 metros de longitud, los cuales ocultaban en su interior 910 kilogramos de marihuana. La sustancia estaba recubierta con polvo asfáltico y vaselina, una técnica utilizada para neutralizar el olor característico del estupefaciente y evadir los controles de las autoridades.

En el lugar fue capturado un hombre por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.