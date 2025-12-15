II Encuentro Municipal de Bandas Sinfónicas, consolidó a Neiva como epicentro cultural del Huila

El evento, desarrollado en el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovéz’, permitió a propios y visitantes disfrutar del arte, la cultura y la música de bandas de diferentes municipios del Huila, consolidando a Neiva como un epicentro cultural e impulsando la agenda navideña que adelanta la Administración Municipal.

En total fueron 10 bandas sinfónicas de municipios como Campoalegre, Algeciras, Neiva, Yaguará, Gigante, Palermo y La Plata, junto a la Banda Sinfónica del Huila y la Banda Sinfónica Metropolitana de Neiva, que deleitaron a las personas de un concierto único en homenaje a la Navidad.

Desde la Secretaría de Cultura de Neiva, se celebró este espacio que permitió mostrar a los asistentes los procesos de formación artística en diferentes municipios del Huila, con niños y jóvenes que se instruyen en la música de nuestra tierra.

“El objetivo fue seguir motivando a las familias, llenándolas de alegría, entusiasmo y cultura. Agradecimiento especial a las bandas de los municipios que llegaron aquí a mostrarnos ese repertorio y los procesos de formación que adelantan. Gracias por llenarnos y hacer de este espacio un espectáculo lleno de música y arte”, indicó Tania Peñafiel, secretaria de Cultura de Neiva.

Por su parte, Hayver Orlando Cerquera, director de la Escuela de Formación Musical Luis Alberto Osorio del municipio de Gigante, Huila, afirmó que este encuentro cultural motivó a los niños y jóvenes no solo a mostrar su talento, sino también a intercambiar experiencias, fortalecer sus procesos formativos y compartir escenario con otras bandas del departamento, enriqueciendo así su crecimiento artístico y personal.

“Fue muy enriquecedor participar de este evento; esta clase de actividades motiva a los chicos, los impulsa a prepararse y les da un propósito claro en su proceso formativo. Además, permite visibilizar el trabajo que se realiza desde la Casa de la Cultura de Gigante en todas las modalidades artísticas”, expresó Hayver Orlando Cerquera.

Vale mencionar que la capital del Huila tuvo una destacada participación con la Banda Sinfónica escuela Jaime García Cuellar ‘Fundación Paso’ de la comuna Ocho, la Banda Sinfónica Juvenil de la Fundación Social Utrahuilca, y la Banda Sinfónica Metropolitana de Neiva, con canciones que promovieron el amor por la Navidad.

“Este evento es muy importante porque resalta las cualidades musicales de nuestros jóvenes, y además hace que nuestros muchachos quieran y amen la cultura, la música”, manifestó Ana Isabel Caldón, asistente del municipio de La Plata.

La agenda cultural y navideña de la Alcaldía de Neiva, continuará este viernes 19 de diciembre a partir de las 5 p.m. en el Parque de los Niños, en donde se llevará a cabo la Novena de Aguinaldos, un espacio donde grupos de danzas y teatro, junto con personajes alusivos a la Navidad, mostrará su talento a la comunidad.