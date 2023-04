Huila no está incluido en listado de entidades investigadas por malos manejos del PAE

Ante reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República, del inicio de investigaciones a diversas entidades territoriales del país por malos manejos en el calendario del Programa de Alimentación Escolar, el director del PAE destacó que el Huila no está investigado por ninguna índole.

Un reciente pronunciamiento hizo el director general del programa de alimentación escolar del Huila, Edison Ibañez, en el marco de la reciente declaración de la Contraloría General de la República de investigar a 97 ETC (entidades territoriales certificadas), entre departamentos y municipios, en cuanto al manejo y a la prestación efectiva del servicio en los establecimientos educativos.

El órgano de control nacional advirtió hace poco que más de 240.000 niños no han tenido acceso al PAE en lo corrido del 2023, y señaló que de las ETC investigadas, se encontró que 2 no han iniciado con el servicio a pesar del giro de recursos, 1 presenta suspensión, 5 no están entregando en su totalidad y 6 tienen alerta de suspensión al finalizar el mes de abril.

Así lo identificó la Contraloría General de la República en el marco del especial seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que se encuentra haciendo a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y su Unidad «Alimentos Para Aprender» (UApA).

“En el caso del Departamento del Huila, hemos tenido un muy buen manejo del servicio de Alimentación Escolar. No estamos bajo la lupa de la Contraloría Nacional porque hemos cumplido con el inicio oportuno en la presente vigencia, enero 16 de 2023, y nuestra cobertura hoy alcanza casi el 97%”, señaló Edison Ibañez.

“Tenemos que el PAE en el Huila beneficia a 123.570 estudiantes de 1.447 establecimientos educativos en los 35 municipios no certificados en educación que atiende el gobierno del ingeniero Luis Enrique Dussán. De hecho, quedó contratado desde noviembre del 2022 precisamente para cumplirle prontamente a nuestros niños y niñas del departamento”, añadió el funcionario.

Recalcó que la prestación ha sido con transparencia, de manera oportuna, con calidad y cantidad en las raciones exigidas por el Ministerio de Educación Nacional y ofrecidas a los estudiantes.

“Estamos incluso solicitando recursos para terminar de cumplir con la operación del PAE de este año que de acuerdo al calendario escolar sería hasta el mes de noviembre. El PAE contratado con anticipación el año pasado para la presente vigencia, alcanza hasta el mes de julio o agosto de 2023. Somos reconocidos a nivel nacional por buen manejo del programa y esperamos ese apoyo del Gobierno Nacional”, concluyó.