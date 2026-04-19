Consulta interpartidista Huila Futuro

Ante el éxito de las consultas interpartidistas a nivel nacional para elegir candidatos a la presidencia de la República, desde ya se plantea a nivel regional un ejercicio de similares características para elegir candidato a la gobernación del Huila por el sector multipartidista que acompañó la única senadora oriunda del Huila, que alcanzó una curul en la Cámara Alta del Congreso de Colombia.

Y es que María Lucía Villlalba, logró su curul a partir de un gran consenso regional donde convergieron sectores independientes, conservadores, liberales y de centro izquierda.

Ese escenario es justamente el que se quiere llevar a una consulta interpartidista con claros referentes políticos. En este contexto estarían nombres como Pedro Martín Silva, del ala conservadora, Sergio Trujillo del partido Liberal, Nika Cuéllar, del Progresismo y Manuel Córdoba del Nuevo Liberalismo.

Sin duda, está Consulta democrática marcaría un nuevo paradigma en la política regional, delineando una plataforma incluyente, propositiva y democrática, pensada para el Huila del Futuro.