Huila es hoy un territorio de grandes crecimientos: Gobernador presentó Rendición de Cuentas 2025

Con millonarias e históricas inversiones en vivienda, salud, seguridad, infraestructura, educación y sostenibilidad, entre otros sectores, el gobernador del Huila presentó a los huilenses el balance de ejecución del Plan Departamental de Desarrollo “Por un Huila Grande”, destacando avances significativos en Neiva y en todos los 37 municipios del departamento.

Rindiendo un informe detallado sobre todas las inversiones públicas realizadas en el 2025, el mandatario de los huilenses, Rodrigo Villalba Mosquera, ofreció un completo balance de ejecución y gestión de su Gobierno ‘Por un Huila Grande’, certamen desarrollado en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva, a donde asistieron diputados, alcaldes y diversas autoridades civiles y militares.

«La voluntad Política de un gobierno se expresa con el presupuesto. Y por eso hacemos lo que hacemos, un buen gobierno, con gestión y ejecución de recursos públicos, y haciendo todos los esfuerzos con las diversas entidades nacionales y entes territoriales para hacer de nuestro huila un territorio grande», manifestó el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

Durante el 2025, se evidenció que de un presupuesto general de 1.3 billones de pesos, se logró ejecutar un importante presupuesto de inversión en cinco pilares del gobierno Huila Grande.

«Superamos problemáticas que venían de años anteriores como la dotación de maquinaria para atención de emergencias y otros proyectos para lograr lo más importante, que es que el objeto contractual se cumpla en beneficio de las comunidades a quienes nos debemos», resaltó Villalba Mosquera.

“Hoy somos grandes a nivel nacional en varios sectores sociales, con una tasa de ocupación del 55,4% cercana a la del promedio nacional que es del 58,1 %; una tasa de desocupación y del desempleo del 8,4% por debajo de la media nacional ubicada en un 9.1%, y con una pobreza multidimensional igualmente reducida, al 10,9% también por debajo del promedio nacional que es del 11.5%. Y, sobre todo, con unos sectores agrícola, minero, vial, y desarrollo económico, donde se han logrado invertir importantes recursos que ayudan a dinamizar nuestra economía”, complementó el mandatario.

Neiva, eje estratégico del desarrollo departamental

La capital huilense concentró inversiones clave en vivienda, infraestructura y servicios públicos. Se intervinieron 180 hogares con recursos por $2.600 millones, de los cuales el Departamento aportó $1.000 millones, mejorando condiciones de habitabilidad.

Así mismo, un importante proyecto de vivienda avanzó en la construcción de 196 viviendas en Bosques de La Rebeca. Aquí la inversión fue de $32.000 millones, donde el gobierno departamental aportó $5.700 millones. A esto se suma el mejoramiento del espacio público en la Carrera Séptima, con $1.300 millones destinados a la recuperación urbana en cofinanciación con la alcaldía de Neiva.

En salud y deporte, se reportó la culminación de la Unidad de Urgencias de Neiva, pendiente de dotación por $2.800 millones, y un avance del 99,5 % en la Torre Materno Infantil, cuya dotación alcanzará los $39.000 millones. Asimismo, el proyecto de recuperación integral del estadio Guillermo Plazas Alcid, con una inversión total de $56.000 millones, donde el aporte del Departamento es de $28.000 millones.

Seguridad, movilidad y servicios públicos para los neivanos

En materia de seguridad, se instalaron 300 cámaras de vigilancia en las 10 comunas de Neiva y se entregaron vehículos a la Fuerza Pública, todo sumando una inversión de $8.149 millones. En infraestructura vial urbana se intervinieron 49 tramos, equivalentes a 86 cuadras, con recursos por más de $9.600 millones.

Además, el proyecto de gas natural domiciliario que beneficiará a 961 familias rurales de Neiva y Tello, con una inversión cercana a los $9.940 millones, fortaleciendo el desarrollo urbano y rural sostenible.

Pilar 1: Seguridad y buen gobierno

Aquí el gobernador reportó inversiones superiores a $32.000 millones para fortalecer la seguridad, la convivencia y la gestión institucional. Más de $23.000 millones se destinaron a seguridad, permitiendo la entrega de vehículos y motocicletas, el fortalecimiento del sistema CCTV y el apoyo a infraestructura militar y logística. También se asignaron $300 millones en recompensas para incentivar la denuncia ciudadana.

Durante el 2025 se realizaron 205 operaciones estratégicas, que dejaron 4.589 capturas, la incautación de 504 armas y más de 39.000 toneladas de estupefacientes, además de la recuperación de 20 menores. En derechos humanos y paz territorial se invirtieron más de $1.173 millones, beneficiando a comunidades y organizaciones sociales.

Pilar 2: Progreso social e inclusión

Aquí las inversiones fueron superiores a $860.000 millones en bienestar social, educación y salud. En educación se ejecutaron más de $785.000 millones, garantizando el servicio educativo en los 35 municipios y beneficiando a más de 97.000 estudiantes con el Programa de Alimentación Escolar, que alcanzó una cobertura del 82 %, y una inversión de recursos para el PAE de cerca de $86.000 millones.

En salud, la inversión superó los $400.000 millones, con proyectos hospitalarios estratégicos y una campaña de vacunación que aplicó cerca de 700.000 dosis, manteniendo al Huila sin casos de fiebre amarilla en 2025.

Cultura, deporte, vivienda y agua potable

El sector cultural recibió más de $14.000 millones para festivales y protección del patrimonio, mientras que el deporte contó con $77.000 millones para la recuperación de escenarios emblemáticos. En vivienda, Fonvihuila invirtió más de $13.000 millones, beneficiando a más de 3.200 hogares.

En agua potable y saneamiento básico se ejecutó una inversión histórica de $195.000 millones, con avances en acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento en zonas urbanas y rurales.

Pilar 3: Desarrollo económico y regionalización

En 2025 se movilizaron $229.306 millones para impulsar la infraestructura vial, la conectividad, el emprendimiento y el turismo. Se destacó la inversión de $49.508 millones en Algeciras, único municipio PDET del Huila, mediante Obras por Impuestos, beneficiando a más de 26.000 habitantes.

En infraestructura vial se ejecutaron recursos superiores a $120.000 millones, con más de 21 kilómetros de placa huella, pavimentación urbana y mantenimiento de más de 1.000 kilómetros de vías. También se avanzó en la ampliación del servicio de gas natural, conectando a más de 4.900 nuevos hogares.

Turismo, emprendimiento y minería responsable

Eventos como Huila Fest 2025 reunió a más de 45.000 asistentes y generaron ventas por $2.300 millones. Programas de capital semilla beneficiaron a más de 500 emprendedores. En minería, se invirtieron $3.656 millones, consolidando al Huila como segundo productor nacional de fosfatos y dolomitas.

Pilar 4: Sostenibilidad ambiental

Las inversiones ambientales superaron los $9.400 millones, con acciones de protección hídrica, educación ambiental y transición energética. Se instalaron 1.369 hornillas ecoeficientes en 13 municipios y se adquirió un predio estratégico en Teruel para garantizar el acceso al agua potable a cerca de 6.000 habitantes.

Además, proyectos de energía solar, con una inversión conjunta superior a $13.000 millones, beneficiaron a más de 15.000 personas y 122 pequeños negocios, reduciendo hasta en un 80 % los costos de energía.

Pilar 5: Desarrollo rural y productividad

El balance rural destacó inversiones en agroindustria, café y fertilización de suelos. Más de $1.775 millones se destinaron a equipos agroindustriales, beneficiando a 800 productores. El sector cafetero recibió más de $9.000 millones para renovación de cultivos y tecnologías, impactando a más de 7.000 familias. Hoy, el sector agropecuario del huila aporta 1,72 del PIB nacional, destacándose cadenas productivas como las del Café y la Piscicultura que representa el 10,91% y el 3,41 del PIB departamental.

En proyección internacional, ferias como FICCA 2025 y la Feria Internacional Acuícola generaron negocios por más de $15.000 millones, consolidando al Huila como referente nacional en café, cacao y acuicultura.

Con estos resultados, la Gobernación del Huila destacó un balance positivo en inversión pública, gobernanza y desarrollo integral, posicionando al departamento como un territorio más competitivo, sostenible e incluyente.