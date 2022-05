Huila continúa con retos para mejorar la competitividad

En el más reciente estudio del Índice Departamental de Competitividad 2022, el departamento del Huila se mantiene en la posición 13, entre 32 departamentos y Bogotá.

En esta oportunidad el IDC no presenta grandes cambios en su composición, no obstante, en el proceso de mejora continua se realizaron modificaciones a nivel de pilares, como la reestructuración del pilar de entorno para los negocios, el cual toma independencia del informe Doing Business, otrora única fuente de información. Igualmente se destacan los cambios generados en el pilar de innovación y dinámica empresarial, que ahora pasa a llamarse únicamente innovación. Es importante destacar que el IDC 2022 no es comparable con versiones anteriores del índice. La única comparación válida será la actual, que incluye un recálculo para 2019 y 2020 – 2021 como años de comparación.

Es así como se obtuvo el mejoramiento en posición de 6 pilares (adopción TIC, salud, educación básica y media, sistema financiero, tamaño de mercado e innovación), se desmejoró en 4 (instituciones, infraestructura, sostenibilidad ambiental y educación superior y formación para el trabajo) y se sostuvo en 3 (entorno para los negocios, mercado laboral y sofisticación y diversificación).

De resaltar

De acuerdo con el estudio, el departamento cuenta con 35 variables ubicadas en las primeras 10 posiciones, las cuales se distribuyen en los pilares de: instituciones, infraestructura, adopción TIC, sostenibilidad ambiental, salud, educación básica y media, entorno para los negocios, mercado laboral, sistema financiero e innovación. De estas 35 variables, las siguientes se encuentran en el top 3:

Tasa de deforestación (1).

Disposición adecuada de residuos sólidos (1).

Porcentaje de vías a cargo del departamento en buen estado (2).

Índice de bancarización (2).

Controles prenatales (2).

Índice de gobierno digital para el estado (3).

Eficiencia de los métodos de resolución de conflictos (3).

Con relación en la eficiencia de la resolución de conflictos el cual hacer parte del pilar justicia, se ha venido liderando desde el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio del Huila, sede Neiva y Pitalito el comité de seguimiento a los mecanismos para la resolución de conflictos, este comité se encuentra integrado por las entidades que en cumplimiento de sus funciones realizan conciliación. Así, como por los centros de conciliación de la Universidades y los centros de conciliación privados que funcionan en Neiva y en el departamento del Huila.

“A través de este comité se han establecido diversas actividades tendientes a mejorar el indicador de resolución de conflictos, tales como la homologación de cada uno de los trámites que los centros de conciliación debemos cargar en el SICAAC, que es la plataforma que ha establecido el Ministerio de Justicia para el reporte de esta información. También, hemos liderado diversas actividades para la difusión de la conciliación como mecanismo de la resolución de conflictos estableciendo planes de acción en cada año desde el año 2019”, agregó Yira Marcela Chilatra Sánchez, Directora Jurídica Cámara de Comercio del Huila.

En ese sentido, en el año 2019 el departamento del Huila se encontraba en la posición número 21, pasando en el 2020 al puesto 8 y actualmente se encuentra en el puesto 3 entre todos los departamentos que mide el IDC.

Adicionalmente, 11 variables obtuvieron un incremento destacado en su posición respecto al año anterior:

Modelos de utilidad (+17).

Diseños industriales (+14).

Cobertura de vacunación triple viral (+13).

Deserción escolar en educación básica y media (+11).

Cobertura de vacunación pentavalente (DTP) (+10).

Índice de gobierno digital para el estado (+6).

Tasa de deforestación (+6).

Tasa global de participación en el mercado laboral (+6).

Brecha en formalidad laboral entre hombres y mujeres (+6).

Productividad de la inversión científica (+6).

Gestión de recursos (+5).

Bajamos posiciones

4 pilares desmejoraron posiciones (instituciones, infraestructura, sostenibilidad ambiental y educación superior y formación para el trabajo).

En el caso del pilar instituciones, se perdieron 8 posiciones, pasando del puesto 10 al 18, además de una reducción de su calificación de 5,13 a 4,51 sobre 10. Esto se debe en parte a la caída de los sub pilares de gestión fiscal, seguridad y justicia.

Es importante trabajar en la creación y estructuración de revistas indexadas en publindex, ya que el departamento no cuenta con ninguna, lo cual nos ubica en la última posición de la tabla junto con 17 departamentos que tampoco cuentan con este tipo de revistas.

Igualmente, la variable brecha de participación laboral entre hombres y mujeres nos posiciona en el lugar 32, debido a la gran diferencia absoluta en la tasa global de participación entre los géneros.

Acciones importantes

Desde hace varios años la Cámara de Comercio del Huila, de la mano con la Gobernación del departamento, ha venido liderando mesas de trabajo por cada uno de los pilares que componen el Índice Departamental de Competitividad, lo cual permite desarrollar un plan de acción con actividades concretas que conlleven al mejoramiento de estos indicadores.

De igual forma, en el 2022 en el marco de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, liderada por el Gobernador del Departamento y en donde la Cámara de Comercio del Huila ejerce la Secretaría Técnica, se realizó un ejercicio de priorización de variables con el objetivo de poder mejorar el indicador de competitividad, del cual surgió un plan de acción y una ruta concreta en ese sentido.

Compromiso institucional

La Cámara de Comercio del Huila ha venido ejecutando diferentes acciones para aportar al mejoramiento de la competitividad. “En el año 2018 se realizó una Guía para el Mejoramiento de la Competitividad que nos permitiera una mayor cultura hacia la generación de los indicadores. Producto de ello, tuvimos un mejoramiento de los indicadores en la posición del IDC y este año, a pesar de que tuvimos algunas deficiencias en unas variables, mantenemos esa posición”, agregó Lina Marcela Carrera.

Una de las variables que ha tenido un mayor impacto positivo en el IDC, ha sido la disposición adecuada de residuos sólidos, en la cual siempre el departamento ocupaba los últimos lugares. “Nos dimos a la tarea de revisar porqué ocupábamos los últimos lugares en disposición y nos dimos cuenta que había dos municipios del Huila (Suaza y Altamira), que disponían sus residuos sólidos en el departamento del Caquetá por su cercanía. Se realizaron todas las gestiones para que estos municipios no fueran contabilizados y es así como actualmente en disposición de residuos sólidos, tenemos una muy buena posición”, puntualizó Carrera.

En cuanto a patentes concedidas, hace algunos años el departamento del Huila no tenía patentes concedidas ni un buen número de ellas, hoy producto de un trabajo que lidera la Cámara de Comercio del Huila, trabajando de la mano con el SENA y la Universidad Surcolombiana, hay a la fecha más de 35 solicitudes y 13 patentes concedidas.

En lo que respecta a diseños industriales, era una línea que no se trabajaba. Es así como la entidad cameral redobló esfuerzos y resultado de un arduo trabajo, se mejoraron 14 posiciones y se cuenta con un diseño industrial concedido para el Huila.

Se mejoró además en cobertura de formación universitaria, gracias a un trabajo articulado con las universidades; “nos dimos cuenta que habían universidades en el departamento que no estaban contando sus estudiantes para nuestra cobertura y lo que hicimos fue realizar acciones ante el Ministerio de Educación, para que todas esas universidades contaran sus estudiantes para el departamento”, aportó Lina Marcela Carrera.

Con relación a la apertura comercial y la diversificación de la canasta exportadora manifestó que “mejoramos en grado de apertura comercial y de diversificación de la canasta exportadora, quiero mencionar aquí un trabajo específico que realiza la Cámara de Comercio del Huila y es el acompañamiento que hacemos cada año a la macrorrueda de negocios más importante que se realiza en Colombia, organizada por Procolombia. Este año realizamos acompañamiento personalizado a 30 empresarios al evento, el cual incluía incluso en suministrar transporte a 15 empresarios para su desplazamiento hasta Cali; se elaboró página web a quienes no contaban con ella, realizamos programas de formación, los cuales han contado con la asistencia de más de 500 personas en esos procesos”.

Además, se brindó acompañamiento a un número de empresarios en su misión de exportar. Producto de ese trabajo, desde el 2021 y lo que transcurre del 2022, hay 20 empresas exportando desde el departamento del Huila.

“A partir de estos resultados, se concluye que el Departamento tiene diversos retos a trabajar y que solo de manera conjunta instituciones, sector privado, entidades de salud, establecimientos educativos, sociedad, entre otros, se logrará el mejoramiento de la competitividad en la región”, manifestó Lina Marcela Carrera, Directora de Competitividad, Innovación y Emprendimiento de la entidad cameral.