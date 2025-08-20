Huila, campeón de la Copa Colombia Mayores de Lucha en Garzón

Con un desempeño brillante y lleno de orgullo para la región, la delegación del Huila se coronó campeona de la Copa Colombia Mayores de Lucha, realizada en el municipio de Garzón.

El equipo opita sumó un total de 28 medallas, resultado que lo ubicó en lo más alto del podio nacional.

Con este extraordinario resultado, el Huila ratifica su condición de potencia nacional en la lucha, dejando en alto el nombre del departamento gracias al talento de sus deportistas y el respaldo institucional de la Gobernación del Huila a través de Inderhuila.

En la modalidad libre, sumó un total de 168 puntos en nueve categorías, en la modalidad Grecorromana el equipo ocupó el segundo lugar general con 156 puntos, mientras que en Lucha Femenina se quedó con el tercer puesto nacional tras sumar 117 puntos.

Balance final

 7 medallas de Oro

 6 medallas de Plata

 15 medallas de Bronce

Medallas de Oro

 Arbey Alarcón Tovar – 74 kg (Libre Masculino)

 Marlio Guzmán Ipuz – 86 kg (Libre Masculino)

 Cristian Alexander Vega Leiva – 97 kg (Libre Masculino)

 Julián Stiven Horta Acevedo – 67 kg (Greco)

 Natalia Perdomo Culma – 53 kg (Femenino)

 Karen Adriana Bravo Quiza – 65 kg (Femenino)

 Zaida Juliana Vargas Cristancho – 76 kg (Femenino)

Medallas de Plata

 Cristian Alexander Mojica Arce – 57 kg (Libre Masculino)

 Kevin Jeremy Perdomo Culma – 70 kg (Libre Masculino)

 Sebastián Hernández – 92 kg (Libre Masculino)

 Carlos Armando Charry Correa – 97 kg (Libre Masculino)

 Sebastián Ossa Lugo – 60 kg (Greco)

 Sneider Alexander Cortés Golondrino – 87 kg (Greco)

Medallas de Bronce

 Carlos Andrés Ortiz Cuenca – 65 kg (Libre Masculino)

 Jhoan Sebastián Ipuz Montaña – 125 kg (Libre Masculino)

 Brandon Step Cortés Golondrino – 55 kg (Greco)

 Juan Pablo Méndez – 60 kg (Greco)

 José Remigio Rojas – 67 kg (Greco)

 Gabriel Andrés Rojas Chávarro – 72 kg (Greco)

 Jhonier Fernando Guzmán Polanía – 77 kg (Greco)

 Juan Sebastián Cabrera Artunduaga – 82 kg (Greco)

 Juan Diego Trujillo Medina – 97 kg (Greco)

 Santiago Lozano Mantilla – 130 kg (Greco)

 Fanny Katerine Trilleras Ramos – 62 kg (Femenino)

 Yanid Xiomara Juanias – 65 kg (Femenino)

 Daniela Rodríguez Durán – 68 kg (Femenino)

 Valentina Joven Hernández – 72 kg (Femenino)

 Sara Sofía Arias Valenzuela – 76 kg (Femenino)

Felipe Victoria, director de Inderhuila:

“Esta semana la iniciamos con un balance muy positivo gracias a los eventos nacionales que tuvieron lugar en el departamento del Huila, donde fuimos anfitriones gracias al liderazgo de nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y al trabajo articulado con las ligas y las alcaldías.

Durante el pasado puente festivo logramos desarrollar dos certámenes de orden nacional con excelentes resultados. En primer lugar, el Huila se coronó campeón de la Copa Colombia Mayores de Lucha, superando a más de 9 departamentos. Este título refleja el trabajo constante de la Liga y el respaldo del Gobierno Departamental a través de Inderhuila.

Igualmente, es importante destacar la dinámica económica que generan estos eventos: fortalecen el sector hotelero, los restaurantes, el transporte y, en general, impulsan la economía regional con inversión social a través del deporte.

A ello se suman otros escenarios que hemos logrado descentralizar, como el Campeonato Nacional Juvenil de Tejo y las fases de los Juegos Intercolegiados en Paicol, Íquira, Rivera y Tesalia. Este proceso de descentralización permite que los municipios y sus comunidades rurales tengan un contacto más cercano con el Instituto y que nuestros deportistas en veredas y zonas apartadas se beneficien directamente.

En conclusión, el balance es altamente positivo: en resultados deportivos, en inversión social y en dinamización de la economía regional. Desde Inderhuila seguimos trabajando cada día con noticias que hacen del Huila un departamento más grande a través del deporte”.

Miguel Ipuz, entrenador de la Liga de Lucha del Huila, expresó:

«El balance ha sido muy positivo. Gracias a Dios logramos conquistar siete medallas de oro en colchoneta y siete más en lucha playa. Más allá de los resultados, lo que estamos evaluando es la capacidad física de cada deportista. Vemos que hay algunos aspectos por ajustar, pero el trabajo que se viene realizando es sólido y está proyectado hacia los Juegos Nacionales 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028».

Resultados en Lucha Playa – Huila Campeón

El Huila se coronó campeón en la modalidad de Lucha Playa tras conseguir un destacado número de preseas en diferentes categorías:

6 Medallas de Oro

 Sebastián Ossa – categoría 70 kg

 Arbey Alarcón – categoría 80 kg

 Sneider Alexander Cortés Golondrino – categoría 90 kg

 Natalia Perdomo Culma – categoría 60 kg

 Yanid Xiomara Juanias – categoría 70 kg

 Zaida Juliana Vargas Cristancho – categoría +70 kg

6 Medallas de Plata

 Cristian Alexander Mojica Arce – categoría 70 kg

 Kevin Golondrino – categoría 80 kg

 Juan Sebastián Cabrera Artunduaga – categoría 90 kg

 Ángelo Alberto Salas Contreras – categoría +90 kg

 Fanny Katerine Trilleras Ramos – categoría 70 kg

 Valentina Joven Hernández – categoría +70 kg

3 Medallas de Bronce

 Carlos Armando Charry Correa – categoría +90 kg

 Maidy Daniela Rodríguez – categoría 70 kg

 Sara Sofía Arias Valenzuela – categoría +70 kg