¡Histórico! India se convierte en el primer país en aterrizar en el polo sur de la Luna

India aterrizó una nave no tripulada cerca del polo sur del satélite natural de la Tierra.

La misión Chandrayaan-3 consiguió llevar un módulo, el cual contiene un vehículo guiado a control remoto que recorrerá esta inexplorada zona de la Luna, para buscar hielo a base de agua.

Esto convierte a India en el cuarto país en lograr un aterrizaje suave en la Luna.

El polo sur lunar es una región clave en estos momentos pues, no solo sucede que ninguna nave espacial haya aterrizado en esta región lunar, sino que es una zona con hielo de agua, o agua congelada, que podría ser una fuente de oxígeno, combustible y agua para futuras misiones a la Luna o para una colonia lunar más permanente.

El módulo de aterrizaje de Chandryaan-3, también llamado Vikram, lleva un pequeño vehículo llamado Pragyan y vagará por la superficie lunar durante unas dos semanas. Está equipado con dos espectrómetros, que pueden medir la composición de las rocas y el suelo, proporcionar a los científicos información crucial sobre esta región de la luna nunca antes explorada.

Este éxito, tras el fracaso ruso, podría catapultar a la India hacia adelante en la carrera internacional para establecer una presencia permanente en la Luna. Recordemos que la NASA, después de dos misiones de prueba del Programa Artemis, conducirá a la misión Artemis III, actualmente planificada para 2025, hacia el regreso de la humanidad a la superficie lunar en más de 50 años.

En un discurso inmediatamente después del alunizaje, el Primer Ministro de la India, Shri Narendra Modi, dijo que «la exitosa misión lunar de la India no es sólo de la India», y añadió que «pertenece a toda la humanidad». «Ayudará a las misiones lunares de otros países en el futuro» y demuestra que «todos podemos aspirar a la Luna y más allá».

Chandrayaan-3 Mission:

‘India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!’

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023