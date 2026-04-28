El ladrillo que no puede esperar

La reactivación del sector constructor es una condición necesaria para reducir el déficit habitacional, dinamizar el empleo y fortalecer la sostenibilidad económica del territorio.

El sector constructor cumple un papel estructural en el desarrollo económico y social de los territorios. Su impacto trasciende la edificación de viviendas: activa cadenas productivas, genera empleo intensivo en mano de obra y contribuye a la formación de patrimonio en los hogares. En regiones intermedias como el Huila, donde la dinámica económica depende en buena medida de actividades locales, la estabilidad del sector construcción es un indicador relevante de bienestar y crecimiento.

Durante los últimos años, el comportamiento del mercado de vivienda en el departamento ha mostrado señales de desaceleración. En 2022 el Huila proyectaba ventas superiores a las 3.400 unidades habitacionales. En 2023 esta cifra se redujo a 1.725 viviendas y en 2024 se registró una recuperación parcial, con cerca de 2.475 unidades vendidas. Sin embargo, en 2025 el sector volvió a presentar una tendencia descendente, asociada principalmente a la reducción en la disponibilidad de subsidios a la demanda y al encarecimiento del crédito hipotecario.

Esta dinámica no es exclusiva del Huila, pero tiene implicaciones particulares en el territorio debido a su estructura económica y demográfica. La construcción es uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo directo e indirecto, especialmente para trabajadores con formación técnica o básica. Por esta razón, la disminución sostenida en la actividad constructora tiende a reflejarse en mayores niveles de informalidad laboral y en una menor capacidad de inversión de los hogares.

El análisis del déficit habitacional permite dimensionar la magnitud del reto. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el departamento del Huila presenta un déficit habitacional cercano al 31% de los hogares, lo que equivale a más de 118.000 viviendas que requieren mejoramiento o construcción nueva. Este indicador incluye tanto el déficit cuantitativo —hogares sin vivienda— como el déficit cualitativo —viviendas en condiciones inadecuadas.

A nivel municipal, la situación presenta variaciones significativas. En la ciudad de Neiva, el déficit habitacional se estima en aproximadamente el 22% de los hogares, mientras que en municipios rurales o de menor tamaño la proporción es considerablemente mayor.

Municipios como Aipe, Baraya y Algeciras registran déficits superiores al 45% de sus hogares, lo que evidencia la necesidad de intervenciones diferenciadas según las condiciones territoriales.

Estos datos confirman que el acceso a vivienda digna continúa siendo uno de los principales desafíos del desarrollo regional. La vivienda no solo es un bien de consumo; es un activo que contribuye a la estabilidad económica de los hogares, facilita la planificación financiera y mejora las condiciones de habitabilidad y salud pública. En contextos de crecimiento urbano y migración interna, la disponibilidad de vivienda adecuada se convierte además en un factor determinante para la cohesión social y la competitividad territorial.

Actualmente, el departamento cuenta con una baja oferta activa de proyectos de vivienda en municipios como Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, desarrollados por empresas constructoras locales y regionales. Esta capacidad productiva constituye un activo estratégico para el territorio. No obstante, su sostenibilidad depende de la existencia de condiciones de demanda efectiva, acceso al financiamiento y estabilidad en los instrumentos de política pública orientados a la vivienda.

La evidencia internacional y nacional muestra que la inversión en vivienda tiene un efecto multiplicador significativo sobre la economía. Cada proyecto de construcción genera demanda en sectores como materiales, transporte, comercio y servicios profesionales, lo que contribuye a dinamizar la actividad económica local. Adicionalmente, el desarrollo de proyectos de vivienda formal reduce la expansión de asentamientos informales y facilita la planificación urbana.

En este contexto, el principal desafío no consiste únicamente en construir más viviendas, sino en garantizar la continuidad de una política de vivienda predecible y sostenible en el tiempo. La planeación territorial requiere estabilidad en los instrumentos financieros, coordinación institucional y seguimiento permanente a los indicadores de déficit habitacional y crecimiento urbano.

Para el departamento del Huila, avanzar en la reducción del déficit habitacional implica articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y las entidades del sistema de vivienda. Esto incluye fortalecer los programas de subsidio, facilitar el acceso al crédito hipotecario, promover proyectos de vivienda de interés social y consolidar mecanismos de seguimiento técnico a la oferta y demanda de vivienda.

La construcción de vivienda no es únicamente una actividad económica; es una inversión en desarrollo humano y en sostenibilidad territorial. Cada vivienda construida representa una mejora en las condiciones de vida de un hogar y un avance en la consolidación de ciudades más ordenadas y competitivas.

El desafío es técnico, financiero y de planificación. Y su solución requiere continuidad en las políticas públicas, información confiable y una visión de largo plazo sobre el crecimiento del territorio.

El tiempo de la vivienda no es inmediato, pero sus efectos son duraderos. Por eso, las decisiones que se tomen hoy en materia de vivienda definirán las condiciones de desarrollo social y económico del Huila en las próximas décadas.

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Por: Víctor Andrés Tovar Trujillo