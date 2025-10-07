Habilitada convocatoria para participar en Huila Fest 2025

Desde este martes 7 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, se abrió oficialmente la convocatoria para participar como emprendedor o empresa en Huila Fest 2025, el festival de emprendimiento, innovación y desarrollo más grande del departamento. La participación será completamente gratuita.

La convocatoria estará disponible desde el martes 7 octubre y hasta las 5:00 de la tarde del próximo 13 de octubre de 2025. Toda la información relacionada incluidos los requisitos, términos y condiciones podrá consultarse en la página web de la Gobernación del Huila y en sus redes sociales oficiales.

El secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila, Jorge Andrés Gechem Artunduaga, invitó a los emprendedores y empresarios del departamento a inscribirse y ser parte de este importante evento, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en el Recinto Ferial y Centro de Convenciones de Neiva.

“Recordemos que Huila Fest es un festival de emprendimiento multisectorial, la inscripción es muy sencilla: solo deben ingresar al enlace que publicaremos en las redes sociales de la Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y diligenciar completamente el formulario de participación”, explicó el secretario.

Los interesados podrán participar en las categorías de artesanías, moda, gastronomía, tecnologías, agroindustria, turismo, servicios, comercio y energías renovables, sectores que reflejan la diversidad y el talento emprendedor del Huila.

Una agenda para inspirar, conectar y emprender

Huila Fest 2025 ofrecerá una agenda integral de cuatro días con actividades académicas, culturales y recreativas pensadas para fortalecer el ecosistema emprendedor regional.

El festival abrirá oficialmente el 6 de noviembre con la Exposición Comercial de stands, la pasarela inaugural Expomoda y, un concierto de apertura con la artista María Vanedi.

Durante los días 7 y 8 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye el I Concurso Departamental de Robótica HuilaFest BOT 2025, una Hackathon de 24 horas, y conferencias magistrales sobre inteligencia artificial, innovación territorial, marketing con influenciadores y emprendimiento sostenible, con invitados nacionales e internacionales como Camilo Ospina, Santiago Puentes, Luisa Chimá y el comediante y conferencista Armando Ortiz “Mindo”.

El componente cultural contará con pasarelas internacionales, muestras artísticas, desfiles de moda infantil y presentaciones musicales de agrupaciones como San Alejo, Mery Jeann, Buzz, Kactus, Grupo Poder y Son Sabor, entre otros.

La jornada final, el 9 de noviembre, iniciará con la carrera Running Huila Fest 10K y actividades como el Concurso de Parrilleros, cerrando con un espectáculo musical que reunirá a talentos locales y nacionales.

Con esta programación, Huila Fest 2025 se consolida como un espacio para el aprendizaje, la innovación y la promoción del talento huilense, en el marco de la Semana Global del Emprendimiento y bajo la implementación de la Política Pública de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación del Huila.